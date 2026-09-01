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Fudbaleri Barselone pobedili su večeras na svom terenu Rajo Valjekano 5:2, u trećem kolu španske Primere.

Strelci za Barselonu bili su Rafinja u 19. i 71, Lamin Jamal u 21. i 90. i Florijan Ležen autogol u 51. minutu.

La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

 Oba gola za Rajo Valjekano postigao je Serhio Kameljo u 12. i 59. minutu.

Barselona je prva sa devet bodova, a Rajo Valjekano je na 18. mestu sa jednim poenom.

U narednom kolu, Barselona će gostovati Valensiji, dok će Rajo Valjekano dočekati Rasing Santander.

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Dušan Vlahović gol Izvor: x/@GoalsXtra