Reprezentativac Srbije Dušan Vlahović se oglasio nakon prvih golova u dresu Bešiktaša.
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OGLASIO SE VLAHOVIĆ POSLE HET-TRIKA! Postigao prvi gol u Turskoj, pa odmah još dva, a onda se obratio javnosti i jednom saigraču!
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Na utakmici protiv Koruma u kojoj je Bešiktaš kao domaćin pobedio rezultatom 6:2 Dušan Vlahović je bio strelac het-trika.
Svoj prvi gol u dresu novog tima je postigao u 43. minutu iz penala, a mrežu je zatresao još u 59. i 66. minutu.
Dušan Vlahović, het-trik protiv Čoruma Foto: Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Nakon utakmice centarfor je objavio fotografije sa meča i poruku za javnost, ali i kapitena svog novog tima Orkuna Kokčua.
"Pobeda i het-trik. Idemo dalje! Bravo momci!", poručio je Vlahović u objavi, dok se putem "storija" zahvalio Kokčuu.
Bila je ovo četvrta utakmica Vlahovića u dresu Bešiktaša, a druga u kojoj je bio starter. Još uvek se čeka na to da ceo meč od prvog do poslednjeg trenutka provede u igri.
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