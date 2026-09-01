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Bamba Dijeng je najnovije pojačanje kluba iz Ljutice Bogdana, a na njegov debi još uvek se čeka.

Senegalac je potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom 21. avgusta, a od njega se tek očekuje da pokaže zbog čega pored njegovog imena na specijalizovanom sajtu "Transfermarkt" stoji cena od 15 miliona evra.

Dijeng je prvobitno dobio broj 99, međutim, nakon što je Džej Enem prodat Bolonji, centarforu se oslobodio broj koji je želeo, pa je promenio 99 u broj devet, saznaje i prenosi "Meridian sport".

S obzirom na profil Dijenga i činjenicu da je Zvezda prodala Enema, ali i Bruna Duartea, a da Marko Arnautović ne igra na očekivanom nivou, logično je očekivati da Dijeng u narednom periodu predvodi napad crveno-belih.

Stiže iz Francuske

Napadač koji je igrao u francuskoj Ligi 1 za Lorijen Bamba Dijeng (26) potpisao je ugovor na dve godine sa Crvenom zvezdom, uz opciju da bude produžen na još jednu sezonu.

1/5 Vidi galeriju Bamba Dijeng pojačanje Crvene zvezde Foto: Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia, JEAN CATUFFE / AFP / Profimedia, Dan Mullan / Getty images / Profimedia

Bamba Dijeng je jedno od najozbiljnijih pojačanja Crvene zvezde, igrač procenjen na specijalizovanom portalu Transfermarkt na čak 15.000.000 evra. Na stadion "Rajko Mitić" ovaja Senegalac stigao je bez obeštećenja, kao slobodan agent.

Lacio se femkao

Prethodnih dana Bamba Dijeng bio je nadomak prelaska u Lacio, ali je klub iz Rima odugovlačio sa potpisom, jer Senegalac nije prošao lekarske preglede. Navodno, u pitanju je bilo njegovo koleno. Slične probleme imao je pre nekoliko godina i današnji štoper Milana Strahinja Pavlović, kojem je takođe propao prelazak u Lacio, pošto nije prošao preglede.

Kurir se pozabavio ovom temom, a onda došao do neverovatnog otkrića. Naime, Bamba Dijeng kao i gotovo svi fudbaleri iz Afrike uz sebe ima nekoliko menadžera, koji pokušavaju da se "ogrebu" za transfer. Reprezentativac Senegala promenio je agenta, a onda su se oni bivši naljutili i pokušali na sve načine da ga izminiraju. Baš iz tih razloga propao je prelazak u Lacio. Bizarno, ali istinito.

Bivši agenti minirali transfer

Nisu u Crvenoj zvezdi ništa želeli da prepuštaju slučaju. Po ustaljenom pravilu, za nove fudbalere, Bamba Dijeng otišao je u Zavod za sport na Košutnjaku. Tamo gde se pregledaju svi fudbaleri koji dolaze u Zvezdu. Posled detaljnih i višečasovnih pregleda, Dijeng je sve prošao i dao ruku čenicima prvaka Srbije.

Bamba Dijeng je prošle sezone na 26 utakmica u dresu Lorijena dao 15 golova. Baš te brojke su mu donele i poziv u reprezentaciju Senegala, za koju je na Mundijalu 2026 igrao u meču protiv Francuske.

Kurir sport/Meridian sport

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