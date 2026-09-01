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Dušan Vlahović je na najbolji mogući način odgovorio na prve kritike u Turskoj. Srpski napadač postigao je het-trik u pobedi Bešiktaša nad Čorumom rezultatom 6:2 i preko noći postao glavna tema turskih sportskih medija.

Vlahović je prvi put bio starter u prvenstvu, a poverenje trenera Vićenca Italijana vratio je na spektakularan način - sa tri gola. Pogađao je u 43, 59. i 66. minutu, čime je praktično rešio pitanje pobednika i postao najzaslužniji za ubedljiv trijumf crno-belih.

Turski list "Türkiye Gazetesi" utakmicu je opisao kao "demonstraciju snage pred derbi", uz naslov u kojem se posebno ističe Vlahovićev het-trik. Navodi se da je srpski napadač bio arhitekta pobede Bešiktaša i da je ekipa pred veliki duel sa Fenerbahčeom dobila ogromno samopouzdanje.

1/6 Vidi galeriju Dušan Vlahović, het-trik protiv Čoruma Foto: Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Sözcü" je otišao korak dalje i naslovio izveštaj sa utakmice: "Vlahović je napravio šou!" Turski medij posebno naglašava da je srpski reprezentativac u svom prvom prvenstvenom startu za Bešiktaš tri puta zatresao mrežu i pokazao zbog čega su u Istanbulu od njega očekivali mnogo.

Ni "beIN SPORTS Türkiye" nije imao dilemu ko je bio junak večeri. U njihovom izveštaju navodi se da je Bešiktaš slavio 6:2, dok je Vlahović het-trikom bio jedna od centralnih figura ubedljive pobede.

Posebno je važno što je Vlahović do velikog učinka došao nakon što u prethodnim utakmicama nije uspeo da postigne gol. Sada je, međutim, u jednom meču postigao tri i poslao jasnu poruku pred derbi - gostovanje Fenerbahčeu.

Srbin je tako u samo 90 minuta preokrenuo priču oko svog početka u Istanbulu. Od napadača koji je čekao prvenac došao je do statusa igrača o kojem se priča širom Turske.

A ako je suditi po reakcijama tamošnjih medija - Vlahovićev "šou" tek je počeo.

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