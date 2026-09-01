Slušaj vest

Rezultatom 3:1 Partizan je na stadionu u Humskoj zabeležio prvu pobedu u Super ligi Srbije posle tri vezana poraza.

Strelci golova za crno-bele su bili Igor Miladinović u 36, Milan Aleksić u 54. i Bogdan Kostić u 66. minutu.

"Postigli smo tri gola, što nije lako. Izlazimo iz teške utakmice koju smo igrali u četvrtak, a prvih deset minuta protiv OFK Beograda bilo je izuzetno loše. Protivnik je napravio jednu stopostotnu šansu i generalno je ton na ulazu u igru morao da bude bolji. Posle toga, videla se velika potrošnja i energija svih igrača. Preokrenuli smo igru, a onaj pad u poslednjih dvadesetak minuta mogu da razumem s obzirom na naporan raspored. Sve u svemu, pohvale igračima, dali su maksimum u ovom trenutku", rekao je Saša Ilić na konferenciji za medije posle utakmice.

1/8 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Grigoriy Sokolov / Sputnik / Profimedia, https://fcnn.ru/, FK Nižnji Novgorod

Zadovoljan je novim pojačanjima.

"Sigurno da je Miladinović pojačanje za Partizan, to se vidi po njegovom učinku u prethodnih par utakmica. Donosi puno, kao i ostali igrači. Što se tiče Babe, reč je o iskusnom igraču koji ima deset godina staža u španskoj Primeri. On nam donosi određenu stabilnost i mirnoću. Jedini mali problem je što moramo da vodimo računa o njemu jer i dalje fizički nije sto odsto fit, ali daje se, trenira, veliki je profesionalac i zaslužuje sve pohvale".

Poručio je legendarni fudbaler crno-belih da tek očekuje da ekipa napreduje.

"Ljudi moraju da shvate da smo mi nova ekipa, da je to određen proces i da će oscilacija biti. Ali, ove dve poslednje utakmice daju mi za pravo da kažem da smo na dobrom putu", poručio je trener Partizana.

Ilić je istakao da njegovi igrači nisu smeli da razmišljaju unapred tokom utakmice sa OFK Beogradom, ali je nakon osvajanja bodova fokus već usmeren ka najvećoj utakmici srpskog fudbala.

"Nismo bili u situaciji da razmišljamo unapred, OFK Beograd je izuzetno nezgodan protivnik i bio je to i u prethodnom periodu. Sada, kada se to završilo, od sutra već razmišljamo o onome što nas čeka protiv Crvene zvezde", zaključio je Saša Ilić.

Bonus video: