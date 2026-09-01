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Fudbalski savez Južne Koreje (KFA) imenovao je danas Španca Roberta Morena za privremenog selektora nacionalne selekcije.

Moreno je na klupi Južne Koreje zamenio Mjung Bo Honga koji je podneo ostavku posle eliminacije njegove ekipe u grupnoj fazi ovogodišnjeg Svetskog prvenstva.

Španski trener je potpisao kratkoročni ugovor koji važi za narednih šest utakmica koje će Južna Koreja odigrati do kraja novembra. ; Ovaj 48-godišnji trener će predvoditi Južnu Koreju protiv Ekvadora, Urugvaja, Venecuele i Uzbekistana, tokom septembra i oktobra, nakon čega slede još dve prijateljske utakmice zakazane za novembar, pre nego što KFA "proceni dugoročno rešenje".

1/4 Vidi galeriju Robert Moreno Foto: Vitaly Timkiv / Sputnik / Profimedia, Alexander Shcherbak / Zuma Press / Profimedia

Moreno je karijeru počeo kao skaut u Barseloni, pre nego što se 2011. godine pridružio trenerskom timu Luisa Enrikea u Romi. Potom je radio kao Enrikeov pomoćnik u Selti, Barseloni i reprezentaciji Španije.

On je kasnije preuzeo i ulogu privremenog selektora Španije dok je Enrike bio odsutan zbog porodičnih razloga. Nakon što je napustio reprezentaciju Španije, Moreno je trenirao Monako, Granadu i na kraju ruski Soči.

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