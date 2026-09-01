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Da li Vas zanima kako izgleda jedan dan na pripremama futsal kluba Crvena zvezda?

Na YouTube kanalu Mali fudbal velike priče, pojavio se dnevni vlog u produkciji Sveta malog fudbala, u kom možete videti kako izgleda 24 sata sa futsalerima Zvezde na pripremama u Vrnjačkoj Banji. Pogledajte i vi šta se sve dešavalo tokom jednog dana...

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 BONUS VIDEO:

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Futsal klub Crvena zvezda predstavio Željka Arsića Izvor: KMF Crvena zvezda