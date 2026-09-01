Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Sistemi za registraciju igrača zatvaraju se u ponoć, a očekuje se da poslednji dan prelaznog roka donese još nekoliko velikih transfera.

Kada je reč o Premijer ligi, jedan od najvećih poslova ikada je već završen. Liverpul je dogovorio dolazak Bredlija Barkole iz Pari Sen Žermena za 125 miliona evra, dok bi dodatnih 20 miliona kroz bonuse moglo da podigne ukupnu vrednost transfera na čak 145 miliona evra.

Međutim, tu se spektakl ne završava. Tokom poslednjih sati prelaznog roka očekuje se ozvaničenje još nekoliko značajnih transfera, među kojima su Rišarlison, Folarin Balogun i Iliman Endiaj.

Ipak, najveću pažnju privlači potencijalni transfer Enca Fernandeza.

Fernandez ide u Mančester siti?

Argentinski reprezentativac trebalo bi da napusti Čelsi i karijeru nastavi u Mančester sitiju, ukoliko u poslednjem trenutku ne dođe do velikog preokreta.

Posebno je zanimljivo što bi Fernandez ponovo sarađivao sa Encom Mareskom, sa kojim je već radio tokom perioda provedenog na Stamford Bridžu.

1/6 Vidi galeriju Enco Fernandez, crveni karton u finalu Svetskog prvenstva Foto: Seth Wenig/AP, AP/Stephanie Scarbrough, Frank Franklin II/AP

Mančester siti je za njegov potpis spreman da izdvoji čak 140 miliona evra garantovanog obeštećenja, dok bi kroz bonuse cifra mogla dodatno da poraste.

Ukoliko budu ispunjeni svi dogovoreni bonusi, transfer bi mogao da dostigne neverovatnih 160 miliona evra.

Time bi Fernandez mogao da postane najskuplji fudbaler u istoriji Premijer lige, pošto bi ukupna vrednost njegovog transfera nadmašila dosadašnji rekord Aleksandera Isaka.

Ugovor do 2031. godine

Plan je da Fernandez sa Mančester sitijem potpiše ugovor do 2031. godine, uz mogućnost produžetka saradnje za još jednu sezonu.

Argentinac iza sebe ima veoma ozbiljnu sezonu u dresu Čelsija. Tokom prethodne takmičarske godine nastupio je čak 54 puta, a učinak mu je iznosio 15 golova i sedam asistencija.

Ukoliko transfer bude realizovan, Čelsi će morati da pronađe adekvatnu zamenu.

Londonski klub je rešenje pronašao u Monaku, gde su želeli da dovedu Lamina Kamaru. Međutim, francuski klub nije bio spreman da ga se odrekne ovog leta, pa je taj posao propao.

Zbog toga bi poslednji sati prelaznog roka mogli da budu posebno zanimljivi za Čelsi, ali i za Mančester siti, koji pokušava da zaključi jedan od najvećih transfera u istoriji engleskog fudbala.

Bonus video: