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Crvena zvezda ima stoodstotan učinak u Superligi, a posle ne baš blistavih partija u Evropi, trener Albert Rijera odlučio je da zavede red u svlačionici.



U pobedi nad Zemunom, prvi put je u novijoj istoriji jedan trener Crvene zvezde izveo čak četvoricu bonus igrača!

Albert Rijera trener fudbalera Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Španac veruje Zvezdinoj deci

Svedoci smo u poslednje vreme, da su većini fudbalskih stručnjaka i analitičara "puna usta" mladih igrača kada gostuju na televizijama, ili pričaju u raznim podkastima. Međutim, kada sve to što se javno govori treba primeniti na delu, e, tu ogromna većina njih zataji. Makar, kada je reč o onima koji se bave trenerskim pozivom. Tada se govori o alibi pričama, tipa da se juri rezultat, da Zvezda, ili bilo koji klub nema luksuz da čeka bilo koga, a kamoli mladog igrača sklonog oscilacijama i greškama.

Čini se da je Albert Rijera drugačiji trener. Da nema strah da u vatru gurne ono što vidi da valja i što ima kvalitet. Bez obzira na krštenicu. Tako je protiv Zemuna u Ubu španski trener utakmicu počeo sa Stefanom Gudeljom (20), Matejom Strikom (17), Matejom Gaštarovom (19) i Dimitrijem Šarićem (17). U igru je kasnije ušao i tinejdžer iz Južne Koreje, jedva punoletni Ju Geon Kim (18).

Dimitrije Šarić mladi fudbaler Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Zvezdini klinci pre skupih stranaca

Pokazao je Albert Rijera određenu dozu hrabrosti, a ujedno i poslao poruku onim skupo plaćenim pojačanjima u svlačionici Crvene zvezde. Očigledno je da klub sa Marakane u svojoj Omladinskoj školi ima veliki broj talentovanih fudbalera. Treba im dati šansu, posebno što niko od iskusnijih fudbalera nije dosad opravdao velike plate koje imaju. I ono što je najvažnije, Zvezdini dečaci na treninzima upijaju svaki Rijerin savet, bespogovorno ga slušaju željni da nauče nešto novo. A, on to zna da ceni.

Prema informacijama kojima Kurir raspolaže Albert Rijera je oduševljen mladim Dimitrijom Šarićem. Već na prvom treningu, kada ga je video, poverio se svom prvom saradniku Lorencu Dolčetiju da ga Šarić mnogo podseća na vreme kada je i sam bio mlad fudbaler. Pre svega zbog sjajne leve noge koju ima Zvezdin omladinac, ali i visine. S toga i ne čudi ogroman kredibilitet koji je Šariću ukazao Rijera.

Matej Gaštarov prima savete od trenera Alberta Rijere, a sve prati Stefan Gudelj Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Gaštarov je unikat

Matej Gaštarov je još jedan Zvezdin klinac u kojeg se na prvi pogled "zaljubio" Albert Rijera. Visina, energija, dug korak, siguran pas unapred i odličan pregled igre, to je ono što Zvezdi treba. Unikatan fudbaler, baš tako ga je krstio Rijera. Momak koji mnogo podseća na Nemanju Matića iz njegovih najboljih dana, ili Španca Fabijana Ruiza, odigrao je kod španskog trenera drugu uzastopnu utakmicu od 90 minuta u Superligi kao starter, jer je počeo i meč protiv Čukaričkog.

Matej Strika, Zvezdino blago po levoj strani, još jedan je klinac u kojeg Albert Rijera ima poverenje. Zadovoljan je Španac onim što vidi od ovog mladog igrača, kako na treninzima, tako i na utakmici. Posebna priča je Stefan Gudelj. Sada je već izvesno da će visoki i kršni Hercegovac biti starter u srpskoj ligi kod Alberta Rijere. Španac mu veruje, svestan je da će biti i grešaka, ali je ubeđen da ima biser u rukama koji valja izbrusiti.

Albert Rijera u razgovoru sa mladim fudbalerom iz Južne Koreje Kimom Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Debi Kima posle dva treninga

Posebna priča je mladi Kim iz Južne Koreje, koji je posle samo dva treninga na Marakani dobio šansu da obuče dres Crvene zvezde u Superligi. I to je pokazatelj kakav je Albert Rijera i koliko voli mlade igrače. A, Kim je za nešto više od deset minuta koliko je proveo na terenu pokazao da itekako zna fudbala i da bi u dogledno vreme mogao da bude veliko pojačanje za crveno-bele, ali i otkrovenje za Evropu.

Mnogi navijači Crvene zvezde bili su ogorčeni posle blamaže u Plzenju. Salve kritika letele su na skupo plaćene strance, pre svega na Osmana Bukarija koji je isključen, zatim Muhameda Čama koji je napravio penal u 93. minutu, Marka Arnautovića koji ništa nije pokazao na terenu, te Franklina Tebua Učenu koji kao da je statirao na terenu. Jasno je posle svega da je Zvezdi potrebna određena injekcija i sveža krv. I to iznutra, iz svoje akademije.

1/22 Vidi galeriju Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Rijera i uprava na istom putu

I tu se ne zaustavlja priča o Zvezdinoj deci i novom treneru. Tražio je Albert Rijera da sam pogleda treninge selekcije iz omladinske škole, da vidi da li mu je nešto promaklo. Imao je razgovor sa ljudima iz uprave, konkretno Zvezdanom Terzićem i Markom Marinom, na kojem im je rekao da nema bilo kakav problem da u prvi tim gurne mlade igrače, samo da oni pokažu potencijal i da to zaslužuju. Jer, neće igrati zbog godina, već zbog kvaliteta koji imaju.

Isto tako, Albert Rijera bio je koncizan. U Crvenu zvezdu stranac treba da dođe samo i isključivo ako je duplo bolji od srpskog fudbalera. I to je ono od čega neće odstupiti. Tako da u ovoj sezoni treba očekivati jednu sasvim novu i drugačiju Crvenu zvezdu. A, naredna utakmica je večiti derbi, na stadionu "Rajko Mitić" u nedelju od 19.00 časova.