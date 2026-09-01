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Fudbaler Liverpula je standardan u startnoj postavi, a to se nekima ne dopada.

Konkretno, pojedini Grci smatraju da bi mesto u prvih 11 na terenu umesto Miloša Kerkeza trebalo da ima Kostas Cimikas, njihov sunarodnik.

Na društvenim mrežama se pojavio isečak iz jednog podkasta.

"Kerkez je toliko loš, zašto on počinje? Neka krene Cimikas. Cimikas igra za grb...", poručio je jedan od dvojice voditelja.

I to samo po sebi ne bi bilo sporno, međutim, upravo je Cimikas označio da mu se sviđa taj isečak, što je prilično nekorektan potez prema svom saigraču.

Cimikas je u Liverpul stigao 2020. godine iz Olimpijakosa. Prvo je bio zamena Endiju Robertsonu, sa kojim je kasnije delio minutažu. Prošle sezone je igrao na pozajmici u Romi.

Liverpul je u prva dva kola Premijer lige osvojio dva boda pošto je i protiv Njukasla u gostima i protiv Notingem Foresta kod kuće odigrao utakmice bez pobednika koje su završene identičnim rezultatom 2:2.

Kerkezov uspon

Kerkez je kao mladi fudbaler napustio Srbiju i otišao u bečki Rapid, gde je igrao za mlađe kategorije. U Đer je prešao u septembru 2020. godine, a nekoliko meseci kasnije u Milan. Bio je deo mladog tima Rosonera, a na zimu 2022. godine je prešao u AZ Alkmar.

1/11 Vidi galeriju Miloš Kerkez u Liverpulu Foto: FK Liverpul

Bornmut ga je kupio za 20 miliona evra na leto 2023. godine, a nakon sjajnih partija, 2025. godine je prešao u Liverpul u transferu vrednom oko 47 miliona evra.

Iako je Srbin, rođen u Brbasu 7. novembra 2002. godine, Miloš Kerkez, nažalost, igra za reprezentaciju Mađarske.

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