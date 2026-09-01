ŽOZE MURINJO SE OGLASIO ZBOG LIONELA MESIJA: "Više neće biti isto..."
Čuveni portugalski trener Žoze Murinjo oglasio se povodom odluke Lionela Mesija da se povuče iz reprezentacije Argentine.
Nakon što je argentinski as objavio kraj reprezentativne karijere, Murinjo je smatrao da je neophodno da uputi pozdrav jednom od najvećih fudbalera svih vremena.
"Čestitam ti na briljantnoj i nezaboravnoj reprezentativnoj karijeri. Naredna Kopa Amerika i naredno Svetsko prvenstvo više neće biti sasvim isti", napisao je Murinjo u komentaru ispod Mesijeve objave.
Vest o povlačenju legendarnog fudbalera u 39. godini, posle 207 nastupa i 125 golova za nacionalni tim, odjeknula je širom sveta.
Iako Murinjo tokom karijere nije sarađivao sa Argentincem, odlučio je da oda priznanje svom velikom rivalu. Podsetimo, portugalski stručnjak je na klupi Real Madrida sarađivao sa Kristijanom Ronaldom, a u tom periodu najveći rivali bili su im upravo Leo Mesi i Barselona.
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