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Čuveni portugalski trener Žoze Murinjo oglasio se povodom odluke Lionela Mesija da se povuče iz reprezentacije Argentine.

Nakon što je argentinski as objavio kraj reprezentativne karijere, Murinjo je smatrao da je neophodno da uputi pozdrav jednom od najvećih fudbalera svih vremena.

Lionel Mesi, finale Mundijala 2026. Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

"Čestitam ti na briljantnoj i nezaboravnoj reprezentativnoj karijeri. Naredna Kopa Amerika i naredno Svetsko prvenstvo više neće biti sasvim isti", napisao je Murinjo u komentaru ispod Mesijeve objave.

Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Javier Borrego / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vest o povlačenju legendarnog fudbalera u 39. godini, posle 207 nastupa i 125 golova za nacionalni tim, odjeknula je širom sveta.

Iako Murinjo tokom karijere nije sarađivao sa Argentincem, odlučio je da oda priznanje svom velikom rivalu. Podsetimo, portugalski stručnjak je na klupi Real Madrida sarađivao sa Kristijanom Ronaldom, a u tom periodu najveći rivali bili su im upravo Leo Mesi i Barselona.

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Lionel Mesi plače Izvor: Arena 1 Premium