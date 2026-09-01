Slušaj vest

Bešiktaš je u 3. kolu turske Super lige pobedio Čorum kao domaćin rezultatom 6:2, a Vlahović je postigao svoj prvi gol, pa zatim i još dva.

"Naš tim je danas bio sjajan. Igrali smo veoma dobro, ali najvažnije je bilo da osvojimo tri boda. Posle dva uzastopna poraza bilo je teško, nismo bili srećni zbog te situacije. Moj učinak ne bi bio moguć bez tima. Želim da se zahvalim Orkunu Kokčuu, jer da mi nije prepustio loptu kod penala, možda ne bih uspeo da postignem het-trik. Ali, želim ponovo da naglasim: najvažnije je bilo da pobedimo. Zahvaljujem se i našim navijačima, kao i uvek, bili su sjajni. Nadam se da ćemo nastaviti ovako", rekao je Dušan Vlahović.

Nastavio je priču o navijačima i proslavi gola zbog koje je dobio žuti karton.

"Navijači nam daju veliku energiju i snagu. Uvek nas podržavaju. Posle trećeg gola popeo sam se na tribine, a nisam znao da ne bi trebalo. Zbog toga sam dobio žuti karton. Ali i pored toga sam srećan što sam to uradio, jer su doček navijača, ljubav koju su mi pokazali i podrška našem timu bili neverovatni".

1/6 Vidi galeriju Dušan Vlahović, het-trik protiv Čoruma Foto: Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U sledećem kolu Bešiktaš će biti gost Fenerbahčeu.

"Sigurno je da će biti veoma teška utakmica. Oni su veoma jak tim, imaju odlične igrače. Gostovanja u Turskoj nikada nisu laka. Ovo će biti i moj prvi derbi, zbog toga sam uzbuđen. Želimo da se borimo, želimo da pobedimo svakoga, sve naše rivale. Što se mene tiče, uzbuđen sam i smiren".

Osvrnuo se i na trenera Vinčenca Italijana.

"Ovo je bio naš mentalitet na delu, igra koju želimo da igramo. Naš trener to traži od nas. Njegov mentalitet je upravo takav, tera nas da nikada ne stajemo. Naravno, to neće uvek biti moguće, ali mi želimo da budemo takvi i želimo tako da igramo. Trudićemo se da nastavimo u tom smeru koliko god je to moguće", poručio je Dušan Vlahović.

Bonus video: