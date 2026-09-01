SRBIJA POBEDILA REZULTATOM 11:0 NA SVETSKOM PRVENSTVU! "Orlovi" dominirali, pregazili protivnika i nastavili put ka medalji!
Nije sve krenulo idealno za socca reprezentaciju Srbije na Mundijalu u nemačkom Esenu, ali stvari su brzo došle na svoje mesto.
Upisali su naši reprezentativci ubedljiv poraz protiv moćnog Brazila u prvoj rundi grupne faze (2:6), ali su potom savladali Sjedinjene Američke Države sa 3:1, a onda su demolirali Luksemburg sa 11:0 i uspeli da se plasiraju u narednu rundu.
Selekcija za koju igraju legendarni fudbaleri poput Dejana Bosketa Damjanovića, Miloša Čave Dimitrijevića, Milana Perendije i Ljube Baranina, pružila je brutalnu partiju i uništila rivala koji nije mogao da im parira, te je na taj način nastavila pohod ka medalji.
Protiv Luksemburga se istakao Živković koji je upisao het-trik, dok su po dva gola dali Damjanović, Mikić, Ristić i Tomović.
Sada naša reprezentacija čeka rivala protiv kog će igrati u narednoj rundi, a na Mundijalu će pokušati da stigne do svetske medalje, posle bronze koja je osvojena na Evropskom prvenstvu u Tirani.
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