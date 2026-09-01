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U međuvremenu je Obradović stekao dragoceno iskustvo u inostranstvu. Nakon OFK Beograda usledio je odlazak u Portugal, gde je nastupao za Vizelu, a potom i veoma zanimljiva fudbalska epizoda u Venecueli, u dresu Puerto Cabella, sa kojim je imao priliku da igra i utakmice Kopa Sudamerikane.

Sa 22 godine, u Železničar se vraća kao iskusniji i zreliji fudbaler, spreman za novu priliku i nove izazove. Klub koji je u međuvremenu napravio veliki iskorak u domaćem fudbalu i zakoračio na evropsku scenu sada ponovo postaje njegov dom.

U razgovoru za zvanični sajt Železničara, Stefan Obradović govori o povratku u Pančevo, putu koji je prošao od prvog mandata, iskustvima iz Portugala i Venecuele, razvoju kroz prethodne dve godine, konkurenciji u poslednjoj liniji, saradnji sa Radomirom Kokovićem i ambicijama sa plavo-belima.

Stefane, dobro došao ponovo u Pančevo! Posle dve godine vraćaš se u Železničar. Kakav je osećaj vratiti se u klub u kojem si napravio važne korake u seniorskom fudbalu?

– Hvala na dobrodošlici. Osećaj je zaista prelep i jako sam srećan što sam se vratio u Železničar. To je moj prvi profesionalni klub u karijeri i za njega me vežu posebne emocije, mnogo lepih uspomena, ali i prijateljstva koja sam stekao tokom prvog mandata. Zbog svega toga, povratak mi zaista mnogo znači.

Kada si odlazio iz Železničara, verovatno nisi očekivao da ćeš se dve godine kasnije vratiti iz Portugala, posle iskustva u Venecueli. Kako danas gledaš na put koji je iza tebe?

– Iskreno, kada sam odlazio iz Železničara, nisam očekivao da ću se jednog dana vratiti. Ipak, iz ovog kluba nosim zaista prelepe uspomene i zbog toga mi nije bilo teško da donesem odluku kada se pojavila mogućnost povratka. Kada pogledam period iza sebe, mogu da kažem da sam imao priliku da prođem kroz različita iskustva, upoznam nove sredine i ljude i da kao fudbaler dosta napredujem.

U međuvremenu si igrao u Portugalu za Vizelu, posle OFK Beograda. Koliko ti je to iskustvo značilo i šta si tamo naučio?

– Sigurno da mi je mnogo značilo. Portugal je bio novo iskustvo za mene, drugačija fudbalska sredina i drugačiji način rada. Stekao sam određeno iskustvo, upoznao drugačiji stil fudbala i verujem da sam u tom periodu dosta napredovao kao igrač, ali i sazreo.

Moramo da se osvrnemo i na tvoj razvojni put. Prošao si OŠ Partizana, a igrao si i za kadetsku i omladinsku selekciju. U toj generaciji bio je i Mihajlo Ilić. Bila je to veoma zanimljiva generacija.

– Tako je, bila je to zaista sjajna generacija i drago mi je kada pogledam gde su danas mnogi igrači iz te ekipe. Pored mene, koji igram na poziciji štopera, iz te generacije su i Luka Subotić, Aleksa Purić, Mihajlo Ilić i Mateja Đorđević, koji su takođe nastavili profesionalne karijere i napravili lepe korake u fudbalu. Lepo je videti da je pet štopera iz jedne generacije uspelo da dođe do profesionalnog fudbala.

Posle Portugala i povratka u Srbiju, imao si veoma neobično iskustvo – igrao si u Venecueli za Puerto Cabello. Kako bi danas opisao taj period?

– Venecuela je sigurno jedan period koji ću dugo pamtiti. Bilo je to nezaboravno iskustvo, kako fudbalski, tako i životno. Imao sam priliku da živim u potpuno drugačijoj sredini, upoznam novu kulturu i način života, ali i da se takmičim na visokom nivou. Mislim da mi je to iskustvo donelo mnogo toga i van samog fudbala.

Južnoamerički fudbal je potpuno drugačiji od evropskog. Na šta ti je bilo najteže da se navikneš, a šta ti se možda najviše dopalo?

– Jeste, dosta je drugačiji fudbal, ali generalno sam se prilično brzo uklopio u ekipu i uslove. Možda mi je na početku najteže pala klima, odnosno velike vrućine i visoka vlažnost vazduha, jer je to nešto na šta nisam bio navikao. Sa druge strane, najviše su mi se dopale utakmice i način na koji ljudi tamo doživljavaju fudbal. Posebno bih izdvojio utakmice u Kopa Sudamerikani protiv ekipa iz Brazila, Urugvaja i Perua. To su utakmice i atmosfera koje ću sigurno pamtiti ceo život.

U intervjuu koji si ranije dao govorilo se i o tome koliko su ti značili uslovi za rad u Puerto Cabellu. Da li osećaš da te je to iskustvo fudbalski promenilo?

– Sigurno da jeste. Svako iskustvo koje sam imao do sada ostavilo je nešto na meni, a Venecuela posebno. Igrao sam u potpuno drugačijim uslovima i protiv drugačijih tipova igrača, što me je nateralo da se prilagodim i budem još spremniji. Verujem da sam kroz sve to postao kompletniji i iskusniji fudbaler.

Kada si sada ponovo obukao dres Železničara, da li imaš osećaj da se vraćaš kao isti igrač koji je otišao 2024. godine ili ipak kao potpuno drugačiji fudbaler?

– Definitivno se vraćam kao drugačiji fudbaler. Kada sam odlazio, bio sam mnogo mlađi i imao sam znatno manje iskustva. Sada iza sebe imam Portugal, Venecuelu i dosta utakmica na različitim nivoima. Osećam da sam mnogo zreliji i sigurniji u sebe i verujem da to mogu da pokažem i na terenu.

Tada si bio veoma mlad štoper. Danas iza sebe imaš iskustvo Superlige, Portugala i Južne Amerike. U čemu si najviše sazreo?

– Mislim da sam pre svega sazreo u donošenju odluka. Sada sam mnogo smireniji na terenu i bolje procenjujem situacije. Kao štoper moraš da budeš koncentrisan tokom svih 90 minuta i da donosiš prave odluke u veoma kratkom periodu. Mislim da sam kroz sva ta iskustva upravo u tom segmentu najviše napredovao.

Šta misliš da danas možeš da doneseš ovoj ekipi?

– Pre svega želim da donesem energiju, maksimalnu posvećenost i iskustvo koje sam stekao u prethodnom periodu. Kao štoper želim da budem siguran i odgovoran u poslednjoj liniji, ali i da komunikacijom pomognem saigračima. Najvažnije mi je da svojim igrama doprinesem ekipi i da u svakom trenutku dam maksimum.

Pozicija štopera je veoma konkurentna u Železničaru. Da li povratak vidiš kao novu priliku da se izboriš za kontinuitet i pokažeš koliko vrediš?

– Tako je. Pozicija štopera je veoma konkurentna i, po mom mišljenju, Železničar ima jednu od najboljih poslednjih linija u ligi. To je samo dodatni motiv za mene. Povratak vidim kao novu priliku da se izborim za kontinuitet i pokažem koliko vredim. Kao i uvek, spreman sam da dam svojih 100 odsto i da se borim za svoje mesto.

Koliko ti znači što te je klub u kojem si već igrao ponovo želeo u svojim redovima?

– Mnogo mi znači. To je dodatni motiv da dam svoj maksimum i da opravdam poverenje koje mi je klub ukazao. Naravno, želim i da svojim igrama pokažem zahvalnost ljudima u klubu koji su želeli da me vrate.

Da li si imao još neke opcije ili je, kada se pojavila mogućnost povratka u Pančevo, odluka bila laka?

– Čim se pojavila mogućnost da se vratim u Železničar, moja odluka je bila veoma laka. Pregovori između Železničara i Vizele su se malo odužili, ali uz ogromnu želju i strpljenje ljudi iz kluba, kao i moju želju da se vratim, uspeli su da pronađu zajednički jezik. Nakon toga sam se sa Železničarom oko svega veoma lako dogovorio.

Železničar je u međuvremenu napravio veliki iskorak ,igrao je i evropske utakmice. Kako ti izgleda klub danas u odnosu na period kada si prvi put bio ovde?

– Železničar je zaista napravio veliki iskorak i danas je, po mom mišljenju, jedan od najbolje organizovanih i najboljih klubova u Srbiji. Ja sam bio ovde kada smo igrali u drugoj ligi, a sa ekipom sam tada izborio plasman u Superligu i kasnije opstanak u ligi. Zato mi je posebno drago što sada mogu da se vratim i vidim koliko je klub napredovao. Moja želja je da, ako Bog da, ponovimo uspeh od prošle sezone, ako ne i napravimo još bolji rezultat, i da doživim da sa Železničarom zaigram i evropske utakmice.

Sada se vraćaš u ekipu koja ima velike ambicije. Da li osećaš da si i ti spremniji za taj nivo odgovornosti?

– Naravno. Mislim da sam danas mnogo spremniji nego pre dve godine. Ambicije kluba su velike i to mi predstavlja samo dodatni motiv. Želim da preuzmem odgovornost, da radim i da se svakodnevno dokazujem.

Šta ti je trener Radomir Koković rekao kada ste razgovarali o tvom povratku i šta očekuje od tebe?

– Radomir Koković je, po mom mišljenju, jedan od najperspektivnijih i najboljih trenera u Srbiji. Moja želja je da se što pre uklopim u njegov sistem rada, da se što bolje adaptiram na ekipu i da budem spreman za nove izazove koji nas očekuju. Verujem da mogu dosta da naučim i napredujem kroz njegov rad.

Kakav si igrač danas – da li više voliš da budeš lider poslednje linije, da organizuješ odbranu, ili ti je najvažnije da svojim igrama doprineseš ekipi?

– Sama pozicija štopera nosi veliku odgovornost. Mislim da mi, kao igrači iz poslednje linije, moramo mnogo da komuniciramo, da organizujemo odbranu i da pomognemo saigračima da budu koncentrisani. Volim da budem neko ko preuzima odgovornost i ko komunikacijom pomaže ekipi, ali na kraju je najvažnije da svojim igrama i mogućnostima dam maksimum za tim.

Imaš 22 godine i već veoma zanimljivu fudbalsku priču. Koliko sada razmišljaš o sledećem koraku u karijeri, a koliko ti je fokus isključivo na Železničaru?

– Sam povratak u Železničar već gledam kao jedan novi iskorak u svojoj karijeri. Trenutno mi je sav fokus na Železničaru. Želim da maksimalno pomognem klubu, ali isto tako verujem da klub može da pomogne meni u daljem napretku. Mislim da je to najbolja kombinacija – da ekipa ima uspeh, a da kroz dobre igre i ja napredujem.

I za kraj – šta bi poručio navijačima Železničara koji te pamte iz prvog mandata i sada te ponovo vide u plavo-belom dresu?

– Poručio bih im da nastave da dolaze i da bodre naš Železničar, jer nam njihova podrška mnogo znači. Mi ćemo sigurno dati svoj maksimum da opravdamo njihova očekivanja i da zajedno pokušamo da napravimo uspeh kao i prošle sezone, ako ne i bolji. Nadam se da ćemo imati mnogo razloga za slavlje i da ćemo zajedno napraviti još jednu lepu priču.