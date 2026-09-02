Fudbalski klub Hal potpisao je danas petogodišnji ugovor sa napadačem Iljasom Anson, koji stiže iz Union Berlina.
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PLAĆEN JE 15 MILIONA EVRA! Hal doveo napadača iz Union Berlina, od njega se mnogo očekuje!
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Nemački reprezentativac za igrače do 21 godine pridružio se Halu, po navodima britanskih medija, za cifru od 15 miliona evra, uz još 12 miliona evra u bonusima.
"Veoma sam sam uzbuđen. Za mene je ostvarenje sna da igram u Premijer ligi. Čuo sam mnogo toga o klubu, igračima i timu i uzbuđen sam što ću igrati sa momcima i upoznati ih", rekao je Ansa.
Bruno Gimaraeš i Erling Haland Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia
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Ansa, koji u novembru puni 22 godine, prošle sezone je postigao pet golova na 36 utakmica u svim takmičenjima za Union Berlin.
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