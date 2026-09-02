Nemački reprezentativac za igrače do 21 godine pridružio se Halu , po navodima britanskih medija, za cifru od 15 miliona evra, uz još 12 miliona evra u bonusima.

"Veoma sam sam uzbuđen. Za mene je ostvarenje sna da igram u Premijer ligi. Čuo sam mnogo toga o klubu, igračima i timu i uzbuđen sam što ću igrati sa momcima i upoznati ih", rekao je Ansa.