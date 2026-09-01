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Doskorašnji centarfor crveno-belih će karijeru nastaviti u Bolonji.

Džej Enem je u Crvenu zvezdu stigao iz OFK Beograda u januaru 2026. godine, a pred kraj aktuelnog prelaznog roka je prodat u italijanski klub.

Za kratko vreme u crveno-belom dresu je na 30 utakmica postigao devet golova.

"Fudbaslki klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je doskorašnji napadaš našeg tima Džej Enem novi igrač italijanske Bolonje. Enem je za naš klub odigrao 30 utakmica i postigao 9 golova. Hvala i srećno", saopštili su crveno-beli.

Protiv Zvezde u Ligi konferencija?

Prema navodima insajdera za transfere u Italiji Đanluke di Marcija, Bolonja će Enema odmah proslediti Luganu na pozajmicu.

1/7 Vidi galeriju Džej Enem Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, FRANCOIS LO PRESTI / AFP / Profimedia

Lugano i Crvena zvezda otvaraju Ligu konferencije utakmicom u Švajcarskoj 15. oktobra.

Doskorašnji fudbaler Crvene zvezde tako bi mogao da igra protiv bivšeg kluba već na startu takmičenja.

Transfer iz Crvene zvezde u Bolonju trebalo bi da iznosi oko 6.000.000 evra u slučaju aktiviranja bonusa, a Italijani su, izgleda, doneli odluku da fudbaler odmah bude poslat na pozajmicu.

Tako bi Enem vrlo brzo mogao ponovo da sretne doskorašnje saigrače.

Bonus video: