Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Srbija će prvi meč pred domaćom publikom odigrati 24. septembra protiv Grčke, tri dana kasnije u Beograd stiže Holandija, dok je treći duel zakazan za 13. novembar protiv Nemačke.

Sve tri utakmice igraće se na stadionu "Rajko Mitić".

Paketi ulaznica za ove tri utakmice mogu se kupiti preko platforme iTicket, a koštaju od 2.700 za severnu tribinu, do 30.00 za VIP ložu.

Kako se navodi, za južnu tribinu nije predviđen paket za sva tri susreta.

1/6 Vidi galeriju ODRŽANA PETA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE FSS Foto: Fss

"Na jednu ličnu kartu ili pasoš moguće je kupiti najviše dva paketa ulaznica. Svaka osoba koja ulazi na stadion, bez obzira na uzrast, mora da poseduje važeću ulaznicu. Ulazak dece bez ulaznice nije dozvoljen", navodi se u saopštenju FSS.

FSS će, kako se dodaje, blagovremeno obavestiti javnost o početku prodaje pojedinačnih ulaznica za svaku od tri utakmice.