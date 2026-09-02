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Nemački klub je saopštio da je Španac potpisao ugovor koji važi do 2031. godine.

Mark Giju je ponikao u omladinskom timu Barselone, a u Lajpcig stiže iz Čelsija čiji je član bio od 2024. godine.

Finansijski detalji transfera nisu objavljeni zvanično, ali nemački mediji su doneli informaciju da je Lajpcig za kupovinu fudbalera izdvojio 16 miliona evra.

Zanimljivo je da je Giju početkom avgusta otišao na pozajmicu u Sanderlend, ali da je Čelsi odlučio da ga vrati posle samo 25 dana.

Za klub iz Londona je odigrao 29 utakmica i postigao osam golova. U Lajpcigu će nositi dres sa brojem devet.

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