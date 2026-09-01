SRAMOTA! HRVATI OTELI TRANSPARENT POSVEĆEN RATKU MLADIĆU, PA GA ZAPALILI! Skandirali su "Kiša pada, Srbija propada"
Istog dana, od generala su se oprostile „Delije” na gostovanju Crvene zvezde protiv Viktorije u Češkoj, a ubrzo je reakcija stigla i sa tribina u ovoj evropskoj zemlji tokom velikog praškog derbija.
Navijači Sparte iz Praga su na utakmici protiv gradskog rivala Slavije razvili transparent s porukom „Počivaj u miru, generale”, odajući mu počast.
Ovaj gest Čeha izazvao je revolt u Hrvatskoj. Već u ponedeljak, tokom prvenstvenog duela između Hajduka i Lokomotive, splitska Torcida je zapalila transparent praške navijačke grupe, preneo je Dalmatinski portal.
Pored paljenja transparenta, sa tribina u Splitu zabeležena su i sramna skandiranja poput „Kiša pada, Srbija propada”, dok su u jednom trenutku navijači Hajduka uputili i provokativan pozdrav generalu uzvikujući: „Ratko Mladić, Auf Wiedersehen”.