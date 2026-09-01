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Istog dana, od generala su se oprostile „Delije” na gostovanju Crvene zvezde protiv Viktorije u Češkoj, a ubrzo je reakcija stigla i sa tribina u ovoj evropskoj zemlji tokom velikog praškog derbija.

Navijači Sparte iz Praga su na utakmici protiv gradskog rivala Slavije razvili transparent s porukom „Počivaj u miru, generale”, odajući mu počast.

Ratko Mladić Foto: Jerry Lampen / AFP / Profimedia, Peter Dejong / AFP / Profimedia, Profimedia

Ovaj gest Čeha izazvao je revolt u Hrvatskoj. Već u ponedeljak, tokom prvenstvenog duela između Hajduka i Lokomotive, splitska Torcida je zapalila transparent praške navijačke grupe, preneo je Dalmatinski portal.

Pored paljenja transparenta, sa tribina u Splitu zabeležena su i sramna skandiranja poput „Kiša pada, Srbija propada”, dok su u jednom trenutku navijači Hajduka uputili i provokativan pozdrav generalu uzvikujući: „Ratko Mladić, Auf Wiedersehen”.

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