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Španski reprezentativac stigao je do 50 golova u klupskoj karijeri, čime je postao najmlađi fudbaler iz pet najjačih evropskih liga kojem je pošlo za rukom da dostigne tu brojku.

Posebno impresivno zvuči podatak da je Lamin Jamal taj jubilej ostvario sa samo 19 godina i 49 dana. Time je postavio i novi rekord Barselone, pošto niko u istoriji katalonskog kluba nije stigao do 50 pogodaka u tako mladom uzrastu.

Dva gola za istoriju

Jamal je do velikog jubileja stigao u duelu Barselone i Raja Valjekana.

Mladi ofanzivac je prvo zatresao mrežu snažnim udarcem koji je završio u gornjem uglu, da bi u samoj završnici susreta, u 90. minutu, još jednom bio precizan i postavio konačan rezultat.

1/19 Vidi galeriju Lamin Jamal Foto: Pressinphoto / ddp USA / Profimedia, PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia

Drugi pogodak bio je posebno važan jer mu je doneo ukupno 50. gol u seniorskoj klupskoj karijeri.

Mbape i Haland iza Jamala

Jamalov rekord dobija dodatnu težinu kada se uporedi sa prethodnim vlasnicima najboljih dostignuća.

Pre njega, najmlađi fudbaler koji je stigao do 50 klupskih golova bio je Kilijan Mbape. Francuski napadač je tu granicu dostigao kada je imao 19 godina i 241 dan.

Erling Haland je do istog učinka došao sa 20 godina i 196 dana.

Jamal je tako postao rekorder među fudbalerima koji nastupaju u La Ligi, Premijer ligi, Ligi 1, Seriji A i Bundesligi, a njegov rekord predstavlja još jednu potvrdu koliko je brzo izrastao u jednog od najvažnijih igrača Barselone.

Sa 19 godina već je uspeo da nadmaši dostignuće dvojice velikana modernog fudbala, a imajući u vidu njegove godine, prostora za nove rekorde ima još mnogo.

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