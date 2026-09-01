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Dragan Stojković Piksi i dalje je bez angažmana otkako je podneo ostavku na mesto selektora reprezentacije Srbije.

Iako se u javnosti uveliko spekulisalo o njegovom brzom povratku na trenersku klupu i preuzimanju nove nacionalne selekcije, od tog posla za sada neće biti ništa.

Naime, Piksi je figurirao kao glavni kandidat za preuzimanje reprezentacije Južne Koreje, ali je tamošnji fudbalski savez zvanično obavestio javnost da će ulogu novog kormilara preuzeti španski stručnjak Robert Moreno.

Dragan Stojković Piksi Foto: Nemanja Nikolić

Prema navodima, planirano je da Moreno nakon serije prijateljskih utakmica produži ugovor i predvodi ovu azijsku selekciju i na predstojećem Azijskom kupu.

Tako je nekadašnji predvodnik Orlova ostao bez već viđenog posla, uprkos sopstvenoj želji da preuzme klupu ove azijske reprezentacije.

Stojkoviću sada preostaje da nastavi potragu za novim trenerskim izazovom, prvim još od oktobra 2025. godine kada je napustio kormilo Srbije posle teškog poraza od Albanije u Leskovcu i neuspeha u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

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Zvižduci za Dragana Stojkovića Piksija Izvor: MONDO/Dušan Ninković