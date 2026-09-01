NOVI MILIONI STIŽU U HUMSKU! Partizan završio još jedan veliki transfer!
Sve je spremno za još jedan odlazak iz Humske ulice, Milan Roganović uskoro će i zvanično zadužiti opremu Genka, saznaje Meridian sport.
Nakon uspešnih transfera Vanje Dragojevića i Ognjena Ugrešića, uprava crno-belih sklopila je još jedan izuzetno finansijski isplativ posao. Izbor je pao na pouzdanog desnog beka, koji karijeru nastavlja u Belgiji uz višemilionsko obeštećenje.
Prema informacijama, svi detalji saradnje dva kluba su utanačeni. Genk će na račun Partizana uplatiti fiksno 3.500.000 evra u tri jednake rate, dok bi Humska kroz ostvarive bonuse mogla da prihoduje i dodatnih 500.000 evra.
Rukovodstvo beogradskog velikana uspelo je da izbori i odlične prateće uslove, Partizan se osigurao i sa 10 odsto udela od naredne prodaje crnogorskog reprezentativca.
Nedavni trijumfi nad Hetafeom i OFK Beogradom značajno su podigli samopouzdanje i popravili raspoloženje u taboru crno-belih pred predstojeći večiti derbi, a nema sumnje da će ovaj značajan finansijski priliv od transfera Roganovića dodatno stabilizovati klub i osigurati još pozitivniju atmosferu u Humskoj.