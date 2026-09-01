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Mektomini će narednih dana biti operisan minimalno invazivnom metodom pulsne ablacije, a van terena će biti do posle prve reprezentativne pauze, što znači da se očekuje njegov povratak u oktobru.

Skot Mektomini Foto: Printskrin/Instagram

Dvadesetdevetogodišnji Škot bio je proglašen za najboljeg fudbalera Serije A kada je 2025. godine pomogao Napoliju da osvoji titulu. Ove godine nastupao je i za Škotsku na Svetskom prvenstvu.

Mektomini je izašao iz igre u drugom poluvremenu nedeljnog poraza Napolija od Koma (1:2).

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Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot