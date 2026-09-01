Vezista Napolija Skot Mektomini biće podvrgnut hirurškoj intervenciji zbog nepravilnog srčanog ritma, saopštio je danas italijanski klub.
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NAPOLI SAOPŠTIO VESTI KOJE SU UZDRMALE ITALIJU! Jedan od najboljih fudbalera kluba mora da ide na operaciju srca!
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Mektomini će narednih dana biti operisan minimalno invazivnom metodom pulsne ablacije, a van terena će biti do posle prve reprezentativne pauze, što znači da se očekuje njegov povratak u oktobru.
Skot Mektomini Foto: Printskrin/Instagram
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Dvadesetdevetogodišnji Škot bio je proglašen za najboljeg fudbalera Serije A kada je 2025. godine pomogao Napoliju da osvoji titulu. Ove godine nastupao je i za Škotsku na Svetskom prvenstvu.
Mektomini je izašao iz igre u drugom poluvremenu nedeljnog poraza Napolija od Koma (1:2).
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