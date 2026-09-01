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Legendarni kapiten Rome postao je deo ambicioznog projekta novog italijanskog kluba Maksima Roma, gde će obavljati funkciju savetnika vlasničke strukture. Toti će, osim toga, biti zadužen za razvoj baze navijača, kao i za aktivnosti kluba u oblasti društvene odgovornosti.

Maksima Roma ima velike planove. Dugoročna ambicija novog košarkaškog projekta jeste da vrati italijansku prestonicu na sam vrh domaće i evropske košarke. Prvi veliki cilj je plasman u Seriju A i Evrokup, dok se u budućnosti razmišlja i o još većim stvarima.

Toti nije krio zadovoljstvo zbog novog izazova.

„Želeo sam novu motivaciju i osetio potrebu da se oprobam u novom izazovu. Uloga, a pre svega projekat koji mi je predstavljen, odmah su me ubedili. Veoma sam srećan što ću biti aktivan deo ovog projekta i zahvaljujem klubu na poverenju“, rekao je Toti.

Legenda Rome već zna šta će biti jedan od njegovih prvih zadataka.

„Prvi cilj biće da izgradimo čvrstu grupu, ojačamo tim i stvorimo sve uslove da postanemo jedna od vodećih organizacija italijanske košarke. Posle toga ćemo gledati ka Evropi i dalje“, poručio je Toti.

1/9 Vidi galeriju Frančesko Toti Foto: Stefano Dalle Luche/AGF/Shutters / Shutterstock Editorial / Profimedia

Predsednik i vlasnik Maksima Rome Pol Matijašić posebno je istakao značaj njegovog dolaska.

„Malo ljudi bolje od njega razume odgovornost koju nosi predstavljanje Rima na najvišem nivou. Ponosni smo što ga možemo dočekati kao našeg savetnika“, rekao je Matijašić.

Toti je kompletnu profesionalnu karijeru proveo u dresu Rome i ostao jedna od najvećih sportskih ikona italijanske prestonice. Sada će svoj ogroman uticaj, iskustvo i prepoznatljivost pokušati da prenese i na — košarku.

A ako Maksima Roma uspe da ostvari zacrtane planove, Rim bi uskoro mogao da dobije novu sportsku priču čiji će jedno od najpoznatijih lica biti upravo njegov legendarni kapiten.