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Veliki skandal prostrujao je albanskim fudbalom nakon prvenstvenog okršaja između Elbasana i Vlaznije, pošto je prvi čovek gostujućeg kluba Alban Džaferi fizički nasrnuo na pomoćnog sudiju Ergisa Spahiua.

Sam susret okončan je podelom bodova (1:1), ali je prave potrese izazvala završnica u kojoj su Vlazniji, nakon dužih konsultacija i intervencija iz VAR sobe, poništena čak dva pogotka. To je uticalo da strasti među gostima potpuno proključaju.

Fizički obračun odigrao se neposredno po označenom kraju meča, u momentima kada je Spahiu koračao ka tunelu koji vodi do svlačionica. Džaferi mu je prišao i zadao mu udarac, nakon čega je redarska služba hitno reagovala, stala u zaštitu linijskog sudije i sprečila još teži incident.

Fudbalski savez Albanije oglasio se zvaničnim saopštenjem u kom je potvrdio napad predsednika Vlaznije na službeno lice i najoštrije osudio talas nasilja. Iz saveza su poručili da je ovim činom „pređena crvena linija”, naglasivši da je posebno nedopustivo da ovakve izgrede prave funkcioneri koji bi prvi morali da štite integritet fudbalske igre.

Čitav slučaj sada je pred Disciplinskom komisijom, a Džaferiju preti drastična kazna. Pod lupom organa reda i saveza našao se i šef stručnog štaba Edi Martini zbog neprimerenog ponašanja na samom terenu i provokativnog gestikuliranja znaka za VAR preispitivanje.

Uprkos svemu, prvi čovek kluba nije pokazao znake pokajanja, već se ubrzo pojavio na skupu na stadionu „Loro Boriči”, u prisustvu klupskih struktura i najvatrenijih navijača, gde je kompletnu krivicu prebacio na sudijsku arbitražu i navodni sistemski nepravedan tretman prema Vlazniji.

"Mi smo Vlaznija i nismo ovce. Niko ne može da se sprda sa Vlaznijom, Skadrom i ovim gradom", poručio je Džaferi.