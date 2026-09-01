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Dvadesetjednogodišnji belgijski reprezentativac potpisao je dugoročni ugovor i nosiće dres sa brojem 20.

Fernandes-Pardo je ponikao u akademiji Lila, potom je prešao u Genk, za koji je debitovao 2023. godine, a u Lil se vratio 2024. Prošle sezone nastupao je u Ligi šampiona i Ligi Evrope.

Za reprezentaciju Belgije debitovao je uoči Svetskog prvenstva 2026. godine, na kojem je nastupio u sve tri utakmice grupne faze.

"Veoma sam srećan i ponosan što sam došao u ovako veliki klub. Razgovarao sam sa trenerom i bilo mi je jasno koliko želi da me dovede. Nije bilo dileme, želeo sam da napravim sledeći korak u karijeri upravo ovde", rekao je Fernandes-Pardo.

(Beta)