Fudbalski klub Njukasl ozvaničio je transfer Matijasa Fernandesa-Parda iz Lila za početnih 51,4 miliona funti, uz mogućnost dodatnih bonusa.
Fudbal
STIGLO POJAČANJE NA "SENT DŽEJMS PARK" Njukasl platio 51,4 miliona za mladog Belgijanca!
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Dvadesetjednogodišnji belgijski reprezentativac potpisao je dugoročni ugovor i nosiće dres sa brojem 20.
Fernandes-Pardo je ponikao u akademiji Lila, potom je prešao u Genk, za koji je debitovao 2023. godine, a u Lil se vratio 2024. Prošle sezone nastupao je u Ligi šampiona i Ligi Evrope.
Za reprezentaciju Belgije debitovao je uoči Svetskog prvenstva 2026. godine, na kojem je nastupio u sve tri utakmice grupne faze.
"Veoma sam srećan i ponosan što sam došao u ovako veliki klub. Razgovarao sam sa trenerom i bilo mi je jasno koliko želi da me dovede. Nije bilo dileme, želeo sam da napravim sledeći korak u karijeri upravo ovde", rekao je Fernandes-Pardo.
(Beta)
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