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Lazar Jovanović je napustio Štutgart i karijeru će nastaviti u Udinezeu, potvrdio je nemački klub, koji je 19-godišnjeg krilnog fudbalera prodao italijanskom prvoligašu.

Krilni napadač je u transferu vrednom 6.500.000 evra prešao u tim iz Serije A, gde bi trebalo da dobije veću minutažu.

1/10 Vidi galeriju Lazar Jovanović Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Jovanović je u Štutgart stigao pre nešto više od godinu dana iz Crvene zvezde, ali se njegova epizoda u Bundesligi završila posle svega šest nastupa u takmičarskim utakmicama.

Za Jovanovića tako počinje nova etapa karijere, ovog puta u italijanskoj Seriji A. Sa novim klubom je potpisao ugovor do leta 2031. godine.

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