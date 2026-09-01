Lazar Jovanović napustio Štutgart i potpisao za Udineze, transfer vredan 6.500.000 evra obeležava novu etapu njegove karijere.
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ZVANIČNO! Lazar Jovanović potpisao za crno-bele poslednjeg dana prelaznog roka!
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Lazar Jovanović je napustio Štutgart i karijeru će nastaviti u Udinezeu, potvrdio je nemački klub, koji je 19-godišnjeg krilnog fudbalera prodao italijanskom prvoligašu.
Krilni napadač je u transferu vrednom 6.500.000 evra prešao u tim iz Serije A, gde bi trebalo da dobije veću minutažu.
Lazar Jovanović Foto: Www.crvenazvezdafk.com
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Jovanović je u Štutgart stigao pre nešto više od godinu dana iz Crvene zvezde, ali se njegova epizoda u Bundesligi završila posle svega šest nastupa u takmičarskim utakmicama.
Za Jovanovića tako počinje nova etapa karijere, ovog puta u italijanskoj Seriji A. Sa novim klubom je potpisao ugovor do leta 2031. godine.
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