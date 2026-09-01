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Partizan je ostao bez plasmana u Evropu četvrtu godinu zaredom, ali u Humskoj nema vremena za očajavanje. Crno-beli privode kraju prelazni rok, a na insistiranje trenera Saše Ilića odlučili su da pojačaju poziciju koja je već mesecima predstavljala jedan od najvećih problema u timu - levog beka.

Kako saznaje "Telegraf", novi fudbaler Partizana trebalo bi da postane Kristijan Manrike (27), dosadašnji član grčkog Panetolikosa.

1/14 Vidi galeriju Grobari na Partizan - Hetafe Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Španac kubanskog porekla trebalo bi da popuni veliku rupu nastalu dugim oporavkom Marija Jurčevića. Iskusni levi bek je tek počeo da trenira i još uvek nije spreman za najveće napore, pa je Partizan bio prinuđen da traži novo rešenje.

Mladi Stefan Petrović dobio je priliku, ali je procena da mu je potrebno vreme za seniorski fudbal, dok je Mohamed Abdulmalik preusmeren u Teleoptik. Zbog toga su na levoj strani tokom dosadašnjeg dela sezone korišćena i prinudna rešenja, poput Samsona Nvulua i Vukašina Đurđevića, iako im to nisu prirodne pozicije.

Manrike bi upravo zbog toga trebalo da donese preko potrebno iskustvo i stabilnost. Karijeru je počeo u Rajo Valjekanu, a 2018. godine preselio se na Kipar, gde je četiri sezone nastupao za Omoniju i Olimpijakos iz Nikozije. Nakon toga je dve godine proveo u Debrecinu, pre nego što se vratio u Španiju i obukao dres Alkorkona.

Od prošle sezone član je Panetolikosa, za koji je do sada odigrao 37 utakmica. Na tom učinku ima jedan pogodak i tri asistencije. Reč je o brzom i pokretljivom levom beku, koji se dobro snalazi u defanzivi, ali može da pruži doprinos i u ofanzivi. Krase ga kvalitetan centaršut, dobar pas i sposobnost da učestvuje u kombinatorici.

Ukoliko transfer bude realizovan, Manrike će postati tek drugi Španac u istoriji Partizana. Pre njega crno-beli dres nosio je Marko Valijente.

Dolazak Manrikea mogao bi da bude povezan i sa najavljenim odlaskom Milana Roganovića u Genk, koji je ranije najavljen. U tom slučaju Samson Nvulu bi ubuduće trebalo da bude prvi izbor na poziciji desnog beka, dok bi Manrike preuzeo levu stranu.

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