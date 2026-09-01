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Velika želja Mateusa Saldanje da ponovo obuče dres Partizana mogla bi da dobije konkretan epilog!

Brazilac je, prema informacijama koje se pojavljuju, kontaktirao crno-bele i jasno stavio do znanja da želi povratak u Humsku.

1/7 Vidi galeriju Mateus Saldanja Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Starsport

Saldanja trenutno nastupa za Al Vasl iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je otvoren za mogućnost da brazilskog napadača pošalje na pozajmicu u Partizan. Ipak, realizacija čitavog posla neće biti nimalo jednostavna.

Ključni problem predstavlja finansijska konstrukcija

Al Vasl je spreman da preuzme najviše polovinu Saldanjine plate tokom eventualne pozajmice, dok bi preostali deo morao da pokrije Partizan. I upravo taj iznos predstavlja ogroman udar na budžet crno-belih.

S druge strane, Saldanja navodno ima ogromnu želju da se vrati u Beograd. Brazilac je u prethodnom mandatu ostavio dubok trag u Humskoj, zbog čega bi njegov povratak bez dileme predstavljao jedno od najvećih pojačanja Partizana u poslednjih nekoliko godina.

Sada je sve na upravama dva kluba

Partizan i Al Vasl tek treba da pronađu finansijski model koji bi zadovoljio sve strane i omogućio da se Saldanja ponovo pojavi u crno-belom dresu.

Za sada je jasno jedno - Saldanja želi nazad u Humsku. Ostaje da se vidi da li će Partizan uspeti da pronađe novac za njegov povratak.

KO JE MATEUS SALDANJA?

Mateus da Silva Saldanja je brazilski fudbaler koji igra na poziciji napadača. Rođen je 20. februara 1999. godine u Uberabi u Brazilu.

Fudbalski put počeo je u domovini, a seniorsku karijeru gradio je kroz nekoliko klubova pre nego što je napravio iskorak na evropsku scenu.

Saldanja je prve ozbiljnije seniorske korake napravio u Baiji, a potom je nastupao za brazilske klubove, pre nego što je 2022. godine otišao u Japan. Tamo je nosio dres Džef Junajteda, gde je skrenuo pažnju dobrim partijama i golovima.

1/7 Vidi galeriju Mateus Saldanja Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Starsport©, Starsport

Usledio je odlazak u Evropu, a u septembru 2023. godine Saldanja je stigao u Partizan. Dolazak u Humsku pokazao se kao pun pogodak.

U crno-belom dresu Brazilac je eksplodirao i postao jedan od najboljih strelaca ekipe. Svojim golovima, snagom i sposobnošću da napravi razliku u završnici brzo je osvojio navijače Partizana.

Tokom boravka u Humskoj postao je jedan od najvažnijih igrača ekipe, a njegove partije nisu prošle nezapaženo ni van Srbije. Ubrzo su počele da stižu ponude iz inostranstva.

Početkom 2024. godine Saldanja je prešao u Ferencvaroš, ali se u Mađarskoj nije dugo zadržao. Njegove igre privukle su pažnju klubova sa većim finansijskim mogućnostima, pa je karijeru nastavio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Danas je član Al Vasla, ali mogućnost povratka u Partizan ponovo je aktuelna. Brazilac je, prema informacijama koje se pojavljuju, izrazio veliku želju da se vrati u Humsku, dok dva kluba pokušavaju da pronađu finansijski model za realizaciju pozajmice.

Ukoliko bi se povratak ostvario, Saldanja bi ponovo imao priliku da obuče dres kluba u kojem je doživeo jedan od najvećih uspona u dosadašnjoj karijeri.

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