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Antonio Ridiger je u 33. godini završio reprezentativnu karijeru, potvrdio je defanzivac Real Madrida.

Ridiger više neće nositi dres reprezentacije Nemačke. Iskusni defanzivac Real Madrida odlučio je da se sa 33 godine povuče iz nacionalnog tima i prepusti mesto mlađoj generaciji.

1/4 Vidi galeriju Ridiger u dresu Real Madrida Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, David Klein / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press /Profimedia

Za reprezentaciju je debitovao 2014. godine, a tokom 12 godina u dresu Nemačke sakupio je 86 nastupa i postigao tri gola.

Iskusni štoper je istakao da sada počinje novo poglavlje u njegovoj karijeri, u kojem će se u potpunosti posvetiti klupskom fudbalu.

Tokom reprezentativne karijere Ridiger je nastupao na čak šest velikih turnira. Sa Nemačkom je osvojio i Kup konfederacija 2017. godine.

Posle odlaska iz reprezentacije, Ridiger će fokus usmeriti na Real Madrid, za koji nastupa od 2022. godine.

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