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Kako prenosi Bi Bi Si (BBC), argentinski vezista sada treba da obavi lekarske preglede, nakon čega bi trebalo da potpiše dugoročni ugovor sa Sitijem. Lični uslovi ne bi trebalo da predstavljaju problem.

Fernandez je 2023. godine stigao u Čelsi iz Benfike za tada rekordnih 107 miliona funti, dok je sadašnji rekord od 125 miliona prošlog leta postavio Liverpul za Aleksandera Isaka.

Fernandez je prethodno sarađivao sa menadžerom Sitija Encom Mareskom u Čelsiju, a italijanski stručnjak želi ponovo da radi sa njim nakon što je ovog leta ostao bez nekoliko vezista. Argentinac je takođe otvoren za prelazak.

Enco Fernandez Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Heuler Andley / DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia, AP/Stephanie Scarbrough

On nije bio u sastavu Čelsija u pobedama protiv Brajtona i Lutona, a mediji u Argentini naveli su da je tražio da ne bude u timu.

Siti će ovim transferom po drugi put ovog leta oboriti klupski rekord, nakon što je za 116 miliona funti doveo Eliota Andersona iz Notingem Foresta.

(Beta)

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