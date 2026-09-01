Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kako prenosi Bi Bi Si (BBC), Eliot je u Španiju stigao u ponedeljak uveče, nakon što su dva kluba ranije tokom dana postigla dogovor.

Ovo je druga uzastopna sezona u kojoj Liverpul šalje Eliota na pozajmicu, nakon što je prošlu proveo u Aston Vili. Novi trener "crvenih" Andoni Iraola nije ga uvrstio u sastav za utakmice protiv Njukasla i Notingem Foresta.

Eliot je u Liverpul stigao iz Fulama 2019. godine, kada je imao samo 16 godina, a ugovor sa klubom važi mu do 2028. godine.

Valensija je prošlu sezonu završila na devetom mestu La Lige, dok je novu otvorila sa samo jednim bodom iz prva tri kola i trenutno zauzima 16. poziciju.

(Beta)