Vezista Liverpula Harvi Eliot (23) prešao je na jednogodišnju pozajmicu u Valensiju, bez opcije ili obaveze otkupa ugovora na kraju sezone, preneli su britanski mediji.
Fudbal
LIVERPUL GA PONOVO ŠALJE NA POZAJMICU: Harvi Eliot napustio Enfild i otišao u Španiju
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Kako prenosi Bi Bi Si (BBC), Eliot je u Španiju stigao u ponedeljak uveče, nakon što su dva kluba ranije tokom dana postigla dogovor.
Ovo je druga uzastopna sezona u kojoj Liverpul šalje Eliota na pozajmicu, nakon što je prošlu proveo u Aston Vili. Novi trener "crvenih" Andoni Iraola nije ga uvrstio u sastav za utakmice protiv Njukasla i Notingem Foresta.
Eliot je u Liverpul stigao iz Fulama 2019. godine, kada je imao samo 16 godina, a ugovor sa klubom važi mu do 2028. godine.
Valensija je prošlu sezonu završila na devetom mestu La Lige, dok je novu otvorila sa samo jednim bodom iz prva tri kola i trenutno zauzima 16. poziciju.
(Beta)
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