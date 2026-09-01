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Po četvrti put u karijeri večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana sudiće Nenad Minaković, arbitar iz Novog Sada.

Nenad Minaković Foto: Starsport, Starsport©

 Kako je Fudbalski savez Srbije saopštio, njemu će pomagati Nikola Borović i Boško Božović, dok će u VAR sobi biti Momčilo Marković i Milan Šutulović.

Minaković je prethodno imao glavnu reč u okršaju fudbalera Crvene zvezde i Partizana prošle sezone u septembarskoj pobedi crveno-belih u Humskoj ulici sa 2:1.

Pre toga je sudio duel najvećih domaćih klubova februara 2025, kada je bilo 3:3 na Marakani, a debitovao je sa pištaljkom u večitom derbiju decembra 2023, kada je Partizan kao domaćin pobedio sa 2:1.

Predstojeći susret Crvene zvezde i Partizana igra se u okviru osmog kola Superlige. Crvena zvezda je u dosadašnjih pet utakmica sakupila maksimalnih 15 bodova i deli prvo mesto na tabeli sa Vojvodinom, koja ima isti učinak, ali iz dve utakmice više. Partizan je na 11. mestu sa sedam bodova iz šest mečeva.

Utakmica se igra u nedelju od 19 časova na stadionu "Rajko Mitić".

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Večiti derbi Izvor: Kurir