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Džonatan Dejvid zamenio je boravak u Torinu za Madrid, te zadužio opremu slavnog Atletiko Madrida.

Velikan sa “Metropolitana” i Stara dama postigli su dogovor o pozajmici kanadskog golgetera do kraja aktuelne sezone.

1/3 Vidi galeriju Džonatan Dejvid Foto: Alberto Gandolfo / imago sportfotodienst / Profimedia, Screenshot, Alessandro Di Marco / Zuma Press / Profimedia

Iskusni centarfor rođen 2000. godine, prve fudbalske korake napravio je u Otavi, a profesionalnu karijeru započeo je u Gentu 2018. Posle dve sezone u Belgiji, u kojima je postigao 37 golova, prešao je u Lil.

U francuskom klubu proveo je pet sezona i na 232 utakmice postigao 109 golova uz 31 asistenciju. Dejvid je u dresu Doga osvojio prvenstvo i Superkup Francuske, a u leto 2025. godine preselio se u Juve gde je delio svlačionicu sa Dušanom Vlahovićem.

Dejvid je reprezentativac Kanade i najbolji strelac u istoriji nacionalnog tima sa 42 gola. Igra na poziciji centralnog napadača, a odlikuju ga pokretljivost i sposobnost da učestvuje u igri i van kaznenog prostora.

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