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Fudbaler Rome Neil El Ajnaui će do kraja sezone igrati na pozajmici u Lajpcigu, saopštio je danas nemački klub.

Italijanski mediji su preneli da je Lajpcig Romi platio 4,5 miliona evra za pozajmicu El Ajnauija, kao i da će nemački klub imati opciju da ugovor 25-godišnjeg marokanskog veziste otkupi za 27 miliona evra.

Bundesliga 2026/27 Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia, Hendrik Gräfenkämper / imago sportfotodienst / Profimedia

El Ajnaui je u Romu došao u julu prošle godine iz Lansa, i od tad je odigrao ukupno 35 utakmica, postigao dva gola i upisao dve asistencije za italijanski klub.

Za reprezentaciju Maroka, za koju je nastupio i na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, odigrao je ukupno 22 utakmice.

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