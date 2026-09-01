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Mančester siti je doveo Ilimana Ndijajea iz Evertona!

Reprezentativac Senegala napustio je Everton i potpisao ugovor sa "građanima" do 2031. godine.

Transfer 26-godišnjeg fudbalera vredan je ukupno 65 miliona funti. Mančester siti će Evertonu odmah platiti 60 miliona, dok je još pet miliona predviđeno kroz bonuse.

Dolazak Ndijajea trebalo bi da popuni prazninu nastalu na krilnim pozicijama. Siti je ranije ovog meseca dozvolio Savinju i Omaru Marmušu da pređu u Totenhem, čime je smanjio broj opcija u napadu.

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