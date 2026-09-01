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Portugalska fudbalska zvezda Žoao Neveš zarađuje mesečno 700.000 evra.

Međutim, 22-godišnji veznjak po svemu sudeći nije upao u zamku potrošačkog društva, te ne troši pare na skupocene stvari.

Žoao Neveš Foto: Joaquim Ferreira / imago sportfotodienst / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, Iñaki Esnaola / Alamy / Profimedia

 Posebno ne na skupocene automobile.

Neveš na trening svog kluba Pari Sen Žermena dolazi u kombiju čuvenog francuskog proizvođača automobila.

Kada se pojavio ispred trening centra ekipe iz Pariza navijači su pomislili da je dostavljač pošto vozi vozilo koje košta jedva 7.000 evra.

Ipak, bitnije je ono što "vozi" na terenu, a tu je više nego skup "automobil". Neveš je sa Pari Sen Žermenom dvostruki uzastopni osvajač Lige šampiona, uz brojne trofeje u Francuskoj.

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Pari Sen Žermen, Totenhem, Superkup Izvor: Kurir