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Srpski fudbaler Sergej Milinković-Savić postigao je novi gol za Al Hilal, ovog puta u pobedi nad Al Ahlijem rezultatom 3:0.

Milinković-Savić je doveo domaće u vođstvo u devetom minutu. Srbinu je to bio treći gol na trećoj utakmici u nizu.

Sergej Milinković-Savić Foto: Marc Guelber / imago sportfotodienst / Profimedia, ADIL BENAYACHE / Sipa Press / Profimedia, Matthew Maxey / Zuma Press / Profimedia

Posle četiri odigrana kola Al Hilal ima maksimalnih 12 bodova, kao i šampion Al Nasr.

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