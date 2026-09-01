Sergej Milinković-Savić postigao je treći gol u nizu za Al Hilal, donoseći pobedu protiv Al Ahlija rezultatom 3:0.
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NE ŽELI DA STANE! Novi gol Sergeja Milinkovića-Savića! (VIDEO)
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Srpski fudbaler Sergej Milinković-Savić postigao je novi gol za Al Hilal, ovog puta u pobedi nad Al Ahlijem rezultatom 3:0.
Milinković-Savić je doveo domaće u vođstvo u devetom minutu. Srbinu je to bio treći gol na trećoj utakmici u nizu.
Sergej Milinković-Savić Foto: Marc Guelber / imago sportfotodienst / Profimedia, ADIL BENAYACHE / Sipa Press / Profimedia, Matthew Maxey / Zuma Press / Profimedia
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Posle četiri odigrana kola Al Hilal ima maksimalnih 12 bodova, kao i šampion Al Nasr.
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