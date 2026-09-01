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Posle odlične sezone u dresu Lorijena, Bamba Dijeng krenuo je put Beograda i pojačao Crvenu zvezdu, gde je zadužio dres sa brojem devet. Iskusni senegalski reprezentativac ostavio je iza sebe solidan trag u Francuskoj, ali je Lorijen veoma brzo pronašao rešenje za njegov odlazak.

Francuski klub angažovao je Ibrahima Baldea, koji stiže na pozajmicu do kraja sezone iz Rodeza, sa zadatkom da nadomesti odlazak jednog od glavnih napadačkih aduta.

Bamba Dijeng pojačanje Crvene zvezde Foto: Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia, JEAN CATUFFE / AFP / Profimedia, Dan Mullan / Getty images / Profimedia

Balde je prethodnih sezona nastupao za Rodez, za koji je na 69 utakmica postigao 25 golova i zabeležio tri asistencije, čime je privukao pažnju Lorijena i dobio priliku da se oproba na višem nivou.

Reč je o fudbaleru koji je prošao omladinsku školu Lansa, a za prvi tim ovog francuskog kluba upisao je sedam zvaničnih nastupa. Balde je visok 185 centimetara i rođen je 2003. godine, dok je svojevremeno nastupao i za mlađe selekcije Francuske.

Lorijen se tako ekspresno bacio u potragu za naslednikom Bambe Dijenga, dok će Senegalac u Beogradu pokušati da opravda očekivanja i postane jedno od glavnih napadačkih rešenja Crvene zvezde.

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