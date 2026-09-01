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Fudbaler Čelsija Mihajlo Mudrik će do kraja sezone igrati na pozajmici u Totenhemu, saopštio je danas klub iz severnog Londona.

Bi-Bi-Si (BBC) je preneo da će Totenhem imati opciju da otkupi ugovor 25-godišnjeg ukrajinskog krilnog igrača za 75 miliona funti.

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"Odličan je osećaj i jedva čekam da počnem da treniram i igram za klub. Ja sam igrač koji donosi brzinu i kreativnost i želim da pomognem i u napadu i u odbrani. Želim da oduševim navijače. Vidim da je ovde jak tim sa dobrim igračima i radujem se što ću sa njima deliti teren i imati posebne trenutke", naveo je Mudrik, a preneo sajt kluba.

Mudrika je Fudbalski savez Engleske (FA) u decembru 2024. godine suspendovao zbog dopinga, zbog čega ukrajinski krilni igrač nije mogao da igra u takmičarskim utakmicama sve do jula ove godine, kad je suspenzija ukinuta.

Ukrajinac je u Čelsi došao u januaru 2023. godine iz Šahtjora iz Donjecka, u transferu vrednom ukupno 100 miliona evra, i od tad je odigrao ukupno 73 utakmice, postigao 10 golova i upisao 11 asistencija za engleski klub.