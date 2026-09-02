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Monako je bio nadomak ogromne zarade od prodaje Lamina Kamare Čelsiju i Folarina Baloguna Evertonu, ali se tokom poslednjih sati prelaznog roka sve pretvorilo u potpuni haos!

Francuski klub je u jednom trenutku praktično imao dva velika transfera, a onda je, posle neverovatne serije obrta, ostao bez oba!

Ako je neko mislio da poslednji dan prelaznog roka ne može da donese više ludila, Monako, Čelsi i Everton pobrinuli su se za scenario dostojan holivudskog filma!

Sve je počelo transferom Folarina Baloguna u Everton. Američki napadač stigao je na Mersisajd kako bi završio prelazak vredan oko 40 miliona funti, ali su se tokom medicinskog pregleda pojavili problemi koji su ozbiljno ugrozili realizaciju posla.

Monako okrenuo leđa Čelsiju

Dok je Balogunov odlazak bio pod znakom pitanja, Monako je morao da reaguje. Ubrzo je postignut dogovor sa Čelsijem oko prodaje Lamina Kamare, senegalskog veziste koji je trebalo da stigne na Stamford Bridž.

Čelsi je već bio uveren da je posao završen, a prema informacijama britanskih medija, dogovor je bio postignut i dokumentacija praktično završena. Kamara je trebalo da potpiše dugoročan ugovor sa londonskim velikanom.

A onda - potpuni obrt!

Everton je uspeo da ponovo pokrene pregovore oko Baloguna i promeni uslove dogovora sa Monakom. Kada je francuski klub ponovo dobio realnu mogućnost da proda svog napadača, usledio je šok za Čelsi.

Monako je povukao Lamina Kamaru iz transfera koji je sa "plavcima" već bio dogovoren!

Ovakav potez izazvao je veliko nezadovoljstvo u Čelsiju. Britanski mediji preneli su da na Stamford Bridžu nisu bili srećni zbog načina na koji je Monako odustao od već postignutog sporazuma.

A onda još jedan šok – Balogun rekao „ne“!

Međutim, tu nije bio kraj drame.

U trenutku kada je Monako već srušio Kamarin transfer u Čelsi zbog obnovljenog dogovora sa Evertonom, stigao je novi neverovatan obrt.

Folarin Balogun promenio je mišljenje i na kraju odustao od prelaska u Everton!

1/4 Vidi galeriju Fudbaler Monaka Folarin Balogun Foto: Norbert Scanella / imago sportfotodienst / Profimedia, Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia

Napadač je, nakon čitave transfer-sage, odlučio da ne završi prelazak, iako je posao prethodno bio ponovo pokrenut.

Tako je Monako, posle potpune transfer ludnice, doživeo scenario koji je samo nekoliko sati ranije delovao gotovo nemoguće.

Prvo je Balogunov posao propao zbog komplikacija tokom medicinskog pregleda. Zatim je Monako pristao da proda Kamaru Čelsiju. Potom je Everton ponovo oživeo posao oko Baloguna, zbog čega je Monako povukao Kamaru iz već dogovorenog transfera.

A onda je na kraju i sam Balogun odustao od odlaska!

Na kraju su svi ostali praznih ruku

Rezultat čitave neverovatne transfer sage?

Monako je ostao bez velikog novca koji je mogao da zaradi prodajom oba fudbalera, dok su i Čelsi i Everton ostali bez igrača koje su želeli da dovedu u poslednjim satima prelaznog roka!

Jedan od najneverovatnijih lanaca transfer-obrta ovog leta tako je završen potpunim haosom.

Transferi su propali, milioni su ostali nedostižni, a poslednji dan prelaznog roka još jednom je dokazao - dok sat ne otkuca poslednji sekund, u fudbalu je apsolutno sve moguće!