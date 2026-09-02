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Letnji prelazni rok 2026. godine doneo je ogroman broj milionskih poslova i spektakularnih prelazaka, a engleski klubovi su ponovo bili najaktivniji na tržištu.

Bilo je iznenađujućih transfera, obrunuo se ogroman novac, a šou je ukrao Enco Fernandez koji je iz Čelsija prešao u Mančester siti za 145.000.000 evra.

Pogledajte i vi koji su se sve transferi istakli u letnjem prelaznom roku 2026. godine.

15 najskupljih transfera ovog leta

1. Enco Fernandez (iz Čelsija u Mančester siti) - 145.000.000 evra

Najveći transfer ovog leta! Argentinski centralni vezista (25) prešao je u redove Mančester sitija za rekordnih 145 miliona evra.

1/9 Vidi galeriju Enco Fernandez Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Heuler Andley / DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia, AP/Stephanie Scarbrough

2. Morgan Rodžers (iz Aston Vile u Čelsi) - 138.000.000 evra

Mladi engleski ofanzivni vezni (23) napravio je jedan od najzvučnijih prelazaka u Engleskoj i pojačao Čelsi u poslu vrednom 138 miliona evra.

3. Eliot Anderson (iz Notingem Foresta u Mančester siti) - 135.000.000 evra

Siti nije štedeo novac na sredini terena. Još jedno ogromno pojačanje je Anderson (23), plaćen čak 135 miliona evra.

4. Bredli Barkola (iz Pari Sen Žermena u Liverpul) -125.000.000 evra

Francusko levo krilo (23) napustilo je Pariz i preselilo se na Enfild u transferu vrednom 125 miliona evra.

1/4 Vidi galeriju Bredli Barkola Foto: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

5. Jan Diomande (iz RB Lajpciga u Real Madrid) - 125.000.000 evra

Real Madrid je osigurao jedno od najtraženijih mladih desnih krila na svetu (19), plativši Lajpcigu 125 miliona evra.

6. Sandro Tonali (iz Njukasla u Totenhem) - 108.000.000 evra

Italijanski defanzivni vezni (26) promenio je klub u okviru Premijer lige i prešao u Totenhem za 108 miliona evra.

7. Mateus Fernandes (iz Sautemptona u Totenhem) - 99.000.000 evra

Totenhem je ozbiljno pojačao vezni red. Portugalski centralni vezista (21) stigao je u London za 99 miliona evra.

8. Ajub Buadi (iz Lila u Mančester siti) - 95.000.000 evra

Izuzetno talentovani 18-godišnji centralni vezni stigao je na Etihad za 95 miliona evra.

9. Savio (iz Mančester sitija u Totenhem) - 87.700.000 evra

Brazilsko levo krilo (22) prešlo je iz Sitija u Totenhem za skoro 88 miliona evra.

10. Bruno Gimaraeš (iz Njukasla u Arsenal) - 87.500.000 evra

Arsenal je obezbedio veliko pojačanje dovođenjem brazilskog reprezentativca (28) iz Njukasla za 87,5 miliona evra.

1/4 Vidi galeriju Bruno Gimaraeš i Erling Haland Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia

11. Entoni Gordon (iz Njukasla u Barselonu) - 80.000.000 evra

Englesko levo krilo (25) napušta Ostrvo i oblači dres Barselone u transferu vrednom 80 miliona evra.

12. Karlos Baleba (iz Brajtona u Mančester junajted) - 75.900.000 evra

Junajted je rešio pitanje defanzivnog veznog dovođenjem 22-godišnjeg Kamerunca iz Brajtona za blizu 76 miliona evra.

13. Gonsalo Ramos (iz Pari Sen Žermena u Milan) - 74.000.000 evra

Milan je doveo kapitalno pojačanje u napadu. Portugalski napadač (25) prešao je iz Pariza u Seriju A za 74 miliona evra.

14. Iliman Ndiaje (iz Evertona u Mančester siti) - 70.000.000 evra

Desno krilo iz Senegala (26) napustilo je Everton i pojačalo napadačku liniju Mančester sitija za 70 miliona evra.

15. Krisensio Samervil (iz Vest Hema u Al Hilal) - 64.500.000 evra

Holandsko levo krilo (24) nastavlja karijeru u Saudijskoj Arabiji. Al Hilal je za njegov potpis izdvojio 64,5 miliona evra.

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