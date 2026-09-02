ENCO FERNANDEZ, PA SVI OSTALI! Ovo je 15 najskupljih transfera letnjeg prelaznog roka: Premijer liga obrnula OGROMAN NOVAC, bilo je i šokantnih prelazaka!
Letnji prelazni rok 2026. godine doneo je ogroman broj milionskih poslova i spektakularnih prelazaka, a engleski klubovi su ponovo bili najaktivniji na tržištu.
Bilo je iznenađujućih transfera, obrunuo se ogroman novac, a šou je ukrao Enco Fernandez koji je iz Čelsija prešao u Mančester siti za 145.000.000 evra.
Pogledajte i vi koji su se sve transferi istakli u letnjem prelaznom roku 2026. godine.
15 najskupljih transfera ovog leta
1. Enco Fernandez (iz Čelsija u Mančester siti) - 145.000.000 evra
Najveći transfer ovog leta! Argentinski centralni vezista (25) prešao je u redove Mančester sitija za rekordnih 145 miliona evra.
2. Morgan Rodžers (iz Aston Vile u Čelsi) - 138.000.000 evra
Mladi engleski ofanzivni vezni (23) napravio je jedan od najzvučnijih prelazaka u Engleskoj i pojačao Čelsi u poslu vrednom 138 miliona evra.
3. Eliot Anderson (iz Notingem Foresta u Mančester siti) - 135.000.000 evra
Siti nije štedeo novac na sredini terena. Još jedno ogromno pojačanje je Anderson (23), plaćen čak 135 miliona evra.
4. Bredli Barkola (iz Pari Sen Žermena u Liverpul) -125.000.000 evra
Francusko levo krilo (23) napustilo je Pariz i preselilo se na Enfild u transferu vrednom 125 miliona evra.
5. Jan Diomande (iz RB Lajpciga u Real Madrid) - 125.000.000 evra
Real Madrid je osigurao jedno od najtraženijih mladih desnih krila na svetu (19), plativši Lajpcigu 125 miliona evra.
6. Sandro Tonali (iz Njukasla u Totenhem) - 108.000.000 evra
Italijanski defanzivni vezni (26) promenio je klub u okviru Premijer lige i prešao u Totenhem za 108 miliona evra.
7. Mateus Fernandes (iz Sautemptona u Totenhem) - 99.000.000 evra
Totenhem je ozbiljno pojačao vezni red. Portugalski centralni vezista (21) stigao je u London za 99 miliona evra.
8. Ajub Buadi (iz Lila u Mančester siti) - 95.000.000 evra
Izuzetno talentovani 18-godišnji centralni vezni stigao je na Etihad za 95 miliona evra.
9. Savio (iz Mančester sitija u Totenhem) - 87.700.000 evra
Brazilsko levo krilo (22) prešlo je iz Sitija u Totenhem za skoro 88 miliona evra.
10. Bruno Gimaraeš (iz Njukasla u Arsenal) - 87.500.000 evra
Arsenal je obezbedio veliko pojačanje dovođenjem brazilskog reprezentativca (28) iz Njukasla za 87,5 miliona evra.
11. Entoni Gordon (iz Njukasla u Barselonu) - 80.000.000 evra
Englesko levo krilo (25) napušta Ostrvo i oblači dres Barselone u transferu vrednom 80 miliona evra.
12. Karlos Baleba (iz Brajtona u Mančester junajted) - 75.900.000 evra
Junajted je rešio pitanje defanzivnog veznog dovođenjem 22-godišnjeg Kamerunca iz Brajtona za blizu 76 miliona evra.
13. Gonsalo Ramos (iz Pari Sen Žermena u Milan) - 74.000.000 evra
Milan je doveo kapitalno pojačanje u napadu. Portugalski napadač (25) prešao je iz Pariza u Seriju A za 74 miliona evra.
14. Iliman Ndiaje (iz Evertona u Mančester siti) - 70.000.000 evra
Desno krilo iz Senegala (26) napustilo je Everton i pojačalo napadačku liniju Mančester sitija za 70 miliona evra.
15. Krisensio Samervil (iz Vest Hema u Al Hilal) - 64.500.000 evra
Holandsko levo krilo (24) nastavlja karijeru u Saudijskoj Arabiji. Al Hilal je za njegov potpis izdvojio 64,5 miliona evra.
BONUS VIDEO: