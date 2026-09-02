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Poslednji dan prelaznog roka doneo je jednu od najbizarnijih transfer priča koje je fudbal video!

Malik Fofana bio je na meti nekoliko klubova, dva privatna aviona čekala su ga na aerodromu, jedan klub mu je praktično oteo transfer, drugi ga je ponovo preoteo, a u celu priču na kraju je morao lično da se uključi i vlasnik kluba!

Ako neko jednog dana bude snimao film o ludilu poslednjeg dana prelaznog roka, scenario iz priče o Maliku Fofani mogao bi da posluži bez ikakvih izmena!

1/5 Vidi galeriju Malik Fofana prešao iz Liona u Sanderlend! Foto: Mourad ALLILI / Sipa Press / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Mladi belgijski reprezentativac iz Liona poslednjih sati prelaznog roka našao se u centru neverovatne borbe između engleskih premijerligaša Sanderlenda i Kristal Palasa.

A sve je počelo - interesovanjem Arsenala.

Arsenal odustao, Sunderland krenuo u akciju

Arsenal je tokom prelaznog roka pratio Fofanu i razmatrao mogućnost da angažuje talentovanog krilnog fudbalera, ali na kraju nije povukao konkretan potez.

Tu je svoju šansu video Sanderlend.

Klub je postigao dogovor sa Lionom, a Fofana je trebalo da potpiše petogodišnji ugovor i postane jedno od najvećih pojačanja u istoriji Sanderlenda.

Delovalo je da je posao završen, ali onda je na scenu stupio - Kristal Palas!

Bivši trener promenio sve

Menadžer Kristal Palasa Pjer Saž dobro poznaje Fofanu.

Njih dvojica već su sarađivali u Lionu, a francuski stručnjak očigledno je video priliku da u poslednjem trenutku ubedi mladog Belgijanca da promeni odluku.

Palas je krenuo u akciju i postigao dogovor sa Lionom.

Odjednom, Fofana više nije imao samo jedan klub koji ga čeka.

I tu počinje pravi haos!

Dva privatna aviona čekala jednog čoveka!

Sunderland i Kristal Palas poslali su privatne avione u Lion.

Jedan je bio spreman da Fofanu odvede ka severoistoku Engleske, dok ga je drugi čekao za put ka Londonu!

Zamislite situaciju – dva premijerligaška kluba, dva privatna aviona i jedan 21-godišnji fudbaler koji mora da odluči gde će nastaviti karijeru!

Kao da to nije bilo dovoljno, dok su oba aviona čekala, Fofana je otišao na lekarski pregled u privatnu bolnicu.

A sada sledi možda i najbizarniji detalj cele priče.

Lekarski pregled bio je organizovan tako da su njegove rezultate mogli da koriste - oba kluba!

Dakle, Fofana je prolazio medicinske preglede dok je transfer borba još trajala i dok nije bilo definitivno poznato čiji će dres obući!

Počeo rat za igrača, a porasle i provizije!

Kristal Palas je verovao da je preoteo igrača, Sanderlend, međutim, nije imao nameru da se preda!

Usledila je nova runda pregovora, a kako su oba kluba pokušavala da pridobiju Fofanu, rasli su i finansijski paketi.

Prema izveštajima stranih medija, Sanderlend je pokušao da preokrene situaciju i značajno poboljša provizije namenjene Fofaninim agentima.

I transfer je ponovo promenio smer!

Od igrača koji je bio nadomak Londona, Fofana se ponovo našao na putu ka Sanderlendu.

Vlasnik lično poleteo po njega!

Ali tu nije bio kraj.

Vreme je neumoljivo prolazilo, a Sunderland je očigledno želeo da učini sve kako bi osigurao potpis.

Zato je vlasnik kluba Kiril Luj-Drejfus lično doputovao u Lion kako bi razgovarao sa mladim fudbalerom!

U trenutku kada su pregovori pretili da se potpuno otmu kontroli, čovek koji vodi klub odlučio je da lično ubedi Fofanu da izabere Sanderlend.

I - uspeo je!

Nakon privatnog razgovora, Belgijanac je definitivno prelomio.

Od dva aviona do rekordnog transfera

Posle transfer sage kakva se retko viđa, Fofana je na kraju izabrao Sanderlend i potpisao petogodišnji ugovor.

Prema britanskim medijima, posao je vredan oko 30 miliona funti, uz bonuse, čime je Fofana postao najskuplje pojačanje u istoriji Sanderlenda.

Mladi Belgijanac tako je posle pravog transfer-ruleta konačno saznao gde će nastaviti karijeru.

A iza njega je ostao dan koji je izgledao kao scenario za film.

Arsenal je pokazivao interesovanje. Sanderlend je postigao dogovor. Kristal Palas pokušao je da otme transfer. Dva privatna aviona čekala su jednog igrača. Agenti su pregovarali o ogromnim provizijama. Lekarski pregled služio je za dva kluba. A onda je vlasnik lično doleteo da reši stvar!

I na kraju, pobednik je bio Sanderlend.

A Malik Fofana?

On je posle jednog od najluđih dana u istoriji prelaznih rokova konačno mogao da se ukrca u avion i ovog puta je definitivno znao gde ide!