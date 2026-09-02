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Luka Ilić više nije fudbaler Real Ovijeda!

Srpski vezista napustio je španski klub poslednjeg dana letnjeg prelaznog roka, iako je imao ugovor do 2028. godine.

Ilić je u Ovijedo stigao prošlog leta iz Crvene zvezde, u transferu vrednom dva miliona evra. U to vreme na klupi španskog kluba sedeo je Veljko Paunović, koji je očigledno imao velike planove za srpskog fudbalera i želeo ga je u svom timu.

Međutim, stvari se nisu razvijale onako kako su obe strane očekivale.

Paunović je posle slabog početka sezone napustio klub, dok Ilić nije uspeo da izbori stabilno mesto u ekipi.

Srpski fudbaler je za Real Ovijedo odigrao ukupno 20 utakmica i postigao dva gola, a klub je sada odlučio da prekine saradnju sa njim.

1/12 Vidi galeriju Luka Ilić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Ovijedo potvrdio rastanak

Španski klub se zvaničnim saopštenjem oprostio od Ilića.

"Real Ovijedo je obavestio Luku Ilića o raskidu ugovora, tako da više nije deo kluba. Real Ovijedo mu se zahvaljuje na radu i želi mu mnogo uspeha u ličnom i profesionalnom životu", navodi se u saopštenju.

Tako je Ilić napustio klub čak dve godine pre isteka ugovora.

Sledi selidba na Kipar?

Prema dosadašnjim informacijama, srpski fudbaler ne bi trebalo dugo da bude bez kluba.

Ilić bi karijeru mogao da nastavi na Kipru, gde se kao njegova naredna destinacija pominje Pafos.

Ukoliko do dogovora dođe, pred njim će biti potpuno novo poglavlje karijere i prilika da se vrati u formu posle neuspešne epizode u Španiji.