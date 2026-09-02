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Završen je još jedan letnji prelazni rok u ligama "petice", koji je doneo znatno više uzbuđenja u odnosu na prethodne godine. Zbog uticaja Svetskog prvenstva, mnogi klubovi, a naročito premijerligaši, kompletirali su svoje timove tek u samom finišu transfer pijace.

U poslednjim trenucima prelaznog roka ostvaren je i najskuplji transfer u istoriji Premijer lige. Čelsi je doveo Enca Fernandeza za 140.000.000 evra, uz dodatnih 20.000.000 kroz bonuse, čime je nadmašen prelazak Aleksandera Isaka iz Njukasla u Liverpul.

1/9 Vidi galeriju Enco Fernandez Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Heuler Andley / DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia, AP/Stephanie Scarbrough

Nakon odlaska Pepa Gvardiole, Mančester siti je bio među najaktivnijim klubovima sa po devet odlazaka i dolazaka. Sa utrošenih 526.200.000 evra na nova pojačanja poneli su titulu najvećih trošadžija, ali su od prodaja prihodovali 337.000.000 evra, pa njihov neto minus iznosi prihvatljivih 189.000.000 evra.

Drugi na listi po potrošnji je Čelsi, koji je izdvojio 406.700.000 evra za 10 novih fudbalera. Za razliku od većine rivala, londonski klub je prodajom 12 igrača zaradio 447.800.000 evra, pa je prelazni rok završio u plusu od 41.000.000 evra.

Na trećem mestu nalazi se Totenhem sa 336.350.000 evra uloženih u svega petoricu igrača, dok je od prodaje 11 fudbalera inkasirao 164.250.000 evra. Sledi Njukasl koji je takođe potrošio 336.350.000 evra, a potom i Aston Vila sa uloženih 300.000.000 evra. Tim iz Birmingema je prelazni rok ipak završio u plusu od 60.000.000 evra, pre svega zahvaljujući prodajama Morgana Rodžersa, Ezrija Konse, Olija Votkinsa i Jurija Tilemansa.

Šestu poziciju zauzima Liverpul, koji je ponovo izdvojio veliku sumu novca - 264.600.000 evra za petoricu igrača, među kojima je najskuplje pojačanje bio Bredli Barkola. Aktuelni šampion Arsenal je sedmi sa potrošenih 227.100.000 evra, dok je Real Madrid na osmoj poziciji za četiri nova fudbalera platio ukupno 225.000.000 evra.

Foto: Printscreen / Transfermarkt

Najveće iznenađenje u prvih 10 predstavlja Ipsvič. Kako bi bili konkurentni u Premijer ligi, doveli su čak 14 pojačanja i utrošili 220.650.000 evra. Listu deset klubova koji su poslali najviše novca zaokružuje Barselona sa ulogom od 184.000.000 evra.

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