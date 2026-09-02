Slušaj vest

Vasilije Kostov trebalo je ovog leta da bude najveća prodaja FK Crvena zvezda. Ali...

Transfer Vasilija Kostova u neki od klubova "lige petice" kuvao se još od završetka sezone, međutim loši rezultati Crvene zvezde ovog leta jednostavno su stopirali prodaju mladog fudbalera.

Vasilije Kostov na utakmici Crvene zvezde i Viktorije iz Plzenja Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Ostaje na Marakani?

Kurir je pitao, a iz Crvene zvezde, sa najodgovornijeg mesta je potvrđen status Vasilija Kostova u narednom periodu.

- Vasilije Kostov za sada ostaje u Crvenoj zvezdi!

Deluje da će mladi Zvezdin biser Vasilije Kostov (18) još najmanje do kraja 2026. godine nositi crveno-beli dres. Naime, prelazni rok u najjačim ligama je završen, a pijaca traje u još nekim evropskim zemljama. Da budemo precizni, u Holandiji transfere je moguće realizovati do 2. septembra u ponoć, kao i u Portugalu ili Saudijskoj Arabiji. Turci "rade" do 8, Švajcarci do 9, a Grci do 12. septembra, kao i Rusi. U Srbiji se letnji prelazni rok završava 13. septemebra.

1/13 Vidi galeriju Vasilije Kostov u dresu Crvene zvezde Foto: Daniel Castro, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Da li je Portugal opcija?

Po svemu navedenom, jasno je zašto Vasilije Kostov ostaje u Crvenoj zvezdi. Istina je da bogati turski, ruski ili saudijski klubovi mogu da plate ono što traži Crvena zvezda, ali je pitanje, da li mladi fudbaler želi da ide u neku od tih liga. Eventualno možda u Portugal, jer bi u Benfiki, Sportingu ili Portu imao sredine gde bi mogao da računa na minutažu i razvoj.

Prema našim informacijama sa Marakane, Crvena zvezda nije želela da spusti cenu za Vasilija Kostova, te i dalje traži 20 miliona evra. Svi u Ljutice Bogdana želeli su da realizuju veliki transfer ovog leta, međutim, činjenice da su crveno-beli ostali bez Lige šampiona, a onda i Lige Evrope uticale su itekako na prodaju Vasilija Kostova.

Tačno zna šta će sa Vasilijom Kostovom - Albert Rijera Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Milan pokazao ozbiljan interes

Po prvi put ove sezone, u prošlom kolu na utakmici protiv Zemuna u Ubu, Vasilije Kostov je ostao bez učešća u startnih 11. Nema tu bilo kakvih teorija, jednostavno trener Albert Rijera želeo je da glavne nosioce igre odmori i spremi za utakmicu protiv Partizana, za 180. večiti derbi koji je na programu u nedelju od 19.00 časova na stadionu "Rajko Mitić".

Poslednjih dana, pred kraj prelaznog roka u zapadnoj Evropi bilo je interesovanja za Vasilija Kostova. Pre svega iz Italije, od Milana i Intera. Iako su nero-azuri proteklih meseci bili u boljoj startnoj poziciji u odnosu na velikog rivala, najviše zbog činjenice da kao menadžer o karijeri Vasilija Kostova brine Nikola Kolarov, rođeni brat Aleksandra Kolarova, pomoćnog trenera Intera, to se vrlo brzo promenilo.

Vasilije Kostov na utakmici protiv Larna iz Severne Irske Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Na San Siru imaju plan za Vasu

Italijanski novinar Danijele Longo je otkrio da je Milan ozbiljno zainteresovan za Vasilija Kostova, ali da uprava kluba ne želi da žuri sa punom cenom u ovom trenutku. Longo je na svom Jutjub kanalu i detaljno objasnio šta zapravo roso-neri žele sa Kostovom. Prema onome što je on rekao, pregovori između Crvene zvezde i Milana odloženi su za zimski prelazni rok, po kojem bi klub sa San Sira otkupio mladog Srbina od crveno-belih, ostavio na pozajmici i promovisao na leto 2027. godine.

Pored italijanskih klubova, ranije se pisalo i o interesovanju Arsenala, Fulama i Borusije Dortmund. Klub iz Londona ozbiljno je pratio utakmice mladog Vasilija Kostova, slao skaute u Beogradu, a onda je sve stalo. Slično je radilo i klub iz Dortmunda, međutim kada su krajem prelaznog roka angažovali talentovanog Grka Janisa Konstantelijasa (23), koji igra na sličnoj poziciji kao Kostov, platili ga oko 30 miliona evra PAOK-u, bilo je jasno da su odustali od talentovanog Srbina.

Vasilije Kostov u tunelu FK Crvena zvezda Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Zvezdino dete

Vasilije Kostov je dete Crvene zvezde. Prošao je sve mlađe kategorije kluba, a 2024. igrao je Ligu šampiona za mlade postigavši tri pogotka i to u porazu od Barselone, remiju sa Štutgartom, te u pobedi na gostovanju Milanu. Iste godine debitovao je za prvi tim Crvene zvezde, na gostovanju Železničaru u Pančevu. Ima važeći ugovor sa Crvenom zvezdom do juna 2028. godine.

Deluje da saga o Vasiliju Kostovu nije završena, da se čeka novo poglavlje koje će početi na zimu. Dotad mladi fudbaler treba da podigne svoju formu, a utakmicama u Ligi konferencije ponovo vrati veru u svoje partije, koje ovog leta, ruku na srce, nisu bile na najvišem nivou protiv Hapoela Berševe i Viktorije iz Plzenja.