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Liverpul je za Bredlija Barkolu izdvojio vrtoglavih 125 miliona evra, iako Francuz u Pari Sen Žermenu nije imao status neprikosnovenog startera. Sada ga čeka paklen zadatak - da popuni ogromnu prazninu koju je ostavio Mohamed Salah i opravda svaki uloženi evro.

Liverpul je u Barkoli video čoveka budućnosti i potencijalnog naslednika Mohameda Salaha, ali je njegov transfer već izazvao brojne komentare u fudbalskoj javnosti.

Francuski reprezentativac dolazi iz Pari Sen Žermena kao jedan od najskupljih igrača na svetu, iako u francuskom gigantu nije imao status nedodirljivog.

U najvažnijim utakmicama prethodne sezone, uključujući i završnicu Lige šampiona, Barkola se često nalazio među rezervama. Prednost u napadu imali su Dezire Due, Usman Dembele i Hviča Kvarachelija.

U ligaškom delu sezone Barkola je odigrao 29 utakmica, ali je u startnoj postavi bio 21 put.

Ipak, Liverpul je odlučio da za njega izdvoji vrtoglavu sumu!

Oboren rekord Lige 1

Prema navodima o transferu, Liverpul je za Barkolu platio 125 miliona evra, dok bi kroz relativno lako ostvarive bonuse taj iznos mogao da bude dodatno uvećan.

Time je Francuz postao najveći izlazni transfer u istoriji francuskog prvenstva i nadmašio je prethodni rekord, koji je držao transfer Ajuoba Buadija iz Lila u Mančester siti, vredan oko 100 miliona evra.

Barkola je tako preskočio i neke od najvećih transfera u istoriji Pari Sen Žermena, pa je njegov odlazak postao novi simbol ogromne finansijske moći evropskog fudbala.

1/4 Vidi galeriju Bredli Barkola Foto: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

Brz kao munja, završnica problem

Kakav je zapravo igrač za kojeg je Liverpul spreman da plati toliko novca?

Barkola je izuzetno brz, opasan u situacijama jedan na jedan i ima odličan dribling. Posebno je opasan kada dobije prostor i može da napadne protivničku odbranu u punom sprintu.

Takođe, sposoban je da u punoj brzini pronađe saigrača i veoma dobro se uklapa u ekipe koje igraju agresivan presing.

Međutim, njegova realizacija nije uvek na vrhunskom nivou.

Francuz ume da propusti veliki broj prilika, a još nije dostigao tehnički nivo koji imaju najveće svetske zvezde. Upravo zbog toga mnogi smatraju da će u Liverpulu morati ozbiljno da podigne igru ukoliko želi da opravda cenu svog transfera.

Igra uglavnom na levom krilu, dok je Salah godinama bio zaštitni znak Liverpula na desnoj strani.

Ipak, po značaju koji bi trebalo da ima za ekipu, Barkola je doveden sa jasnim očekivanjem – da postane jedan od glavnih nosilaca igre.

A to neće biti nimalo lak zadatak!

Brojke sve govore! Može li da zameni Salaha?

Barkola je tokom tri sezone u Pari Sen Žermenu na 152 utakmice u svim takmičenjima postigao 39 golova i zabeležio 37 asistencija.

Odlične brojke, ali poređenje sa Salahom jasno pokazuje koliki zadatak čeka Francuza.

Egipćanin je samo tokom sezone 2024/25. postigao čak 34 gola i upisao 23 asistencije!

Drugim rečima, Barkola će u Liverpulu morati da podigne svoju igru na potpuno novi nivo.

Do sada se u Pari Sen Žermenu nalazio u sistemu u kojem je odgovornost bila podeljena između velikog broja vrhunskih igrača.

Na „Enfildu“ bi situacija mogla da bude potpuno drugačija.

Od njega se očekuje velika minutaža, ali i ono najteže – da rešava utakmice!

Andri oduševljen: "Brz je kao đavo!"

Legenda francuskog fudbala Tjeri Anri smatra da navijači Liverpula imaju razloga za veliko uzbuđenje.

Prema njegovoj oceni, Barkola je izuzetno opasan igrač upravo zbog brzine i sposobnosti da napravi višak.

Anri smatra da Francuz može da bude veoma opasan ne samo u situacijama jedan na jedan, već čak i kada se suoči sa dvojicom protivničkih igrača.

Još jedna stvar posebno ga izdvaja – rad bez lopte.

Barkola se maksimalno uključuje u presing, vraća se u odbranu i spreman je da odgovori zahtevima modernog fudbala.

Ipak, ni tu nije bez mana.

Njegova defanzivna igra nije najveći kvalitet, a zbog fizičke konstitucije mogao bi da ima problema u duelima sa snažnijim protivnicima.

Po stilu igre pojedini ga porede sa Vinisijusom Žuniorom.

I Brazilac je na početku karijere često imao problema sa realizacijom, ali je vremenom podigao koncentraciju pred golom i postao jedan od najboljih fudbalera sveta.

Može li Barkola da prođe sličan put?

Lion, PSŽ, pa Liverpul

Barkola je u Pari Sen Žermen stigao 2023. godine iz Liona za oko 45 miliona evra.

Međutim, u paklenoj konkurenciji francuskog kluba nikada nije uspeo da postane apsolutno neprikosnoveni lider ekipe.

Pored Kvarachelije, Dembelea i drugih velikih zvezda, konkurencija za mesto u napadu bila je brutalna.

Sada je dobio priliku za novi početak.

Liverpul veruje da je Francuz igrač koji može da napravi sledeći veliki korak u karijeri i da postane nadograđena verzija Kodija Gakpa.

Ali cena od 125 miliona evra znači samo jedno – prostora za greške praktično neće biti!

U Liverpulu se nadaju da su pronašli pravo pojačanje, ali mnogi u Engleskoj nisu uvereni da će veliki novac automatski doneti i velike rezultate.

Pojedini komentatori u svom prepoznatljivom ciničnom tonu ističu da Liverpul, uprkos ogromnim ulaganjima u Barkolu, Florijana Virca i Aleksandera Isaka, i dalje ne deluje kao siguran kandidat za titulu.

Vreme će, naravno, dati konačan odgovor.

Posle slabije sezone, Liverpul je krenuo u ozbiljnu rekonstrukciju ekipe, a Barkola bi trebalo da bude jedan od ključnih delova nove slagalice.

Ali ostaje pitanje koje već sada muči navijače:

Hoće li Francuz postati nova velika zvezda „Enfilda“ ili će završiti kao jedan od najskupljih igrača u istoriji koji nikada nije opravdao ogromnu cenu?

Jer istorija evropskog fudbala već poznaje takve primere.

Na vrhu liste je i Filip Kutinjo, koji je upravo iz Liverpula prešao u Barselonu za oko 160 miliona evra, ali nikada nije uspeo da opravda ogromna očekivanja.

Liverpul je sada za Barkolu platio pravo bogatstvo.