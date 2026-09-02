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Na utakmici četvrtog kola Engleske Lige 2 između Salforda i Njuporta Bigins je doneo prednost gostima.

Nakon neuspele akcije Salforda, Bigins, koji je prvo presekao jedno dodavanja je odlučio da šutira sa više od polovine terena. Zapravo, fudbaler veznog reda je bio bliži svom golu nego polovini terena.

Uspeo je tridesetogodišnjak da pogodi gol i donese veliku radost svojim navijačima.

Pogledajte gol Harisona Biginsa:

Na njegovu žalost, kao i na žalost pomenutih pristalica Njuporta, taj tim je primio golove u 83. i 90. minutu, pa je na kraju poražen rezultatom 2:1.

Bonus video: