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Ovu vest su preneli danas španski mediji.

Kako prenosi "Atlantico Hoy", Raul Asensio je upravljao automobilom u turističkoj zoni kada je zaustavljen, kada mu je izmereno 0,90 miligrama alkohola po litru izdahnutog vazduha, što je gotovo četiri puta više od dozvoljene granice od 0,25 miligrama po litru, zbog čega je proglašen krivim za krivično delo protiv bezbednosti saobraćaja.

1/8 Vidi galeriju Raul Asensio Foto: Pressinphoto / ddp USA / Profimedia, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia, Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Asensio je prihvatio kaznu izrečenu u skraćenom postupku pred sudom u San Bartolomeu de Tirahani. Kažnjen je sa 14.400 evra i oduzeta mu je vozačka dozvola na osam meseci.

Fudbaler Real Madrida uskoro bi trebalo da se pojavi pred sudom u Las Palmasu de Gran Kanariji, zajedno sa još trojicom bivših igrača madridskog kluba, Feranom Ruisom, Huanom Rodrigesom i Andresom Garsijom, u postupku koji se vodi zbog navodnog otkrivanja tajnih podataka i kršenja privatnosti, kao i distribucije materijala seksualnog zlostavljanja dece.

Tužilaštvo za to delo traži kaznu od dve godine, šest meseci i jednog dana zatvora, uz novčanu kaznu.

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