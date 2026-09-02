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Čelsi je ovog leta bio jedan od najaktivnijih klubova na fudbalskoj pijaci, a spektakularna prodaja Enca Fernandeza Mančester sitiju u poslednjim satima prelaznog roka potpuno je promenila finansijsku sliku londonskog velikana!

Čelsi je tokom leta "razbio kasu" i za nova pojačanja izdvojio vrtoglavu sumu, ali je istovremeno uspeo da proda igrače za još veću sumu!

Prema dostupnim podacima, "plavci" su od prodaje fudbalera inkasirali približno 446,8 miliona evra, što ih je svrstalo među apsolutne rekodere ovog prelaznog roka. Ključni posao završen je doslovno u poslednji čas - Enco Fernandez prešao je iz Čelsija u Mančester siti za 125 miliona funti, odnosno oko 145 miliona evra!

1/9 Vidi galeriju Enco Fernandez Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Heuler Andley / DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia, AP/Stephanie Scarbrough

Argentinac je sa novim klubom potpisao ugovor do leta 2031. godine, a njegov transfer izjednačio je britanski rekord kada je u pitanju obeštećenje plaćeno za jednog fudbalera.

Upravo je odlazak Fernandesa bio završni potez koji je Čelsiju omogućio da leto, uprkos ogromnoj potrošnji, završi u finansijskom plusu.

Londonski klub je prethodno doveo veliki broj igrača, a najviše pažnje privukao je transfer Morgana Rodžersa iz Aston Vile, koji je koštao oko 117 miliona funti.

Među zvučnijim pojačanjima našli su se i Maksens Lakroa, dok je klub dodatno osvežio tim dovođenjem golmana Emilijana Martineza, iskusnog veziste Džordana Hendersona, kao i nekoliko mladih i perspektivnih fudbalera.

Dakle, Čelsi je još jednom uradio ono po čemu je poslednjih godina postao poznat - troši ogromne svote, ali istovremeno uspeva da pronađe kupce za veliki broj svojih igrača!

Veliko čišćenje svlačionice

Enco nije bio jedini veliki odlazak.

Tokom leta "Stamford bridž"“ napustio je čitav niz fudbalera, a među najzvučnijim imenima bili su Mark Kukurelja, Trevor Čaloba i Lijam Delap.

Klub je napravio i brojne pozajmice, pa su pojedini igrači poslati u druge sredine kako bi rasteretili ionako pretrpan igrački kadar.

Tako su se, između ostalih, na novim adresama našli Mihajlo Mudrik i Alehandro Garnačo, dok je Robert Sančez otišao na pozajmicu u italijanski Komo.

Drugim rečima, u Čelsiju je ovog leta vladala prava transfer groznica!

Hteli zamenu za Enca, pa ostali praznih ruku!

Ipak, poslednji dan prelaznog roka nije prošao bez drame.

Nakon što je postalo jasno da Enco odlazi u Mančester siti, Čelsi je krenuo u potragu za njegovom zamenom.

Jedna od glavnih meta bio je Lamin Kamara iz Monaka. Prema pojedinim britanskim medijima, posao je bio veoma blizu realizacije, ali je transfer propao u poslednjim trenucima.

Tako je Čelsi prodao jednog od ključnih vezista, inkasirao rekordnu sumu, ali na kraju nije uspeo da dovede planiranu zamenu!

Transfer mašina

Kada se podvuče crta, Čelsi je iza sebe ostavio još jedan prelazni rok kakav malo koji klub na svetu može da izvede.

Stotine miliona potrošene su na nova pojačanja.

Stotine miliona vraćene su kroz prodaju igrača.

A onda je u samom finišu stigao transfer Enca Fernandeza koji je praktično zaokružio celu računicu!

Čelsi je ponovo dokazao da na transfer pijaci igra po sopstvenim pravilima - kupuje za ogromne svote, prodaje još skuplje i ni u poslednjem minutu prelaznog roka ne prestaje da pravi poteze koji tresu evropski fudbal!

Sada ostaje samo jedno pitanje: da li je nova armija fudbalera koju je Čelsi okupio dovoljno jaka da sav taj transferhaos pretvori u rezultate na terenu?